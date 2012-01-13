修正:〔国际油市〕美国原油价格收於100美元下方,尾盘遭抛下滑

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路透纽约1月12日电---美国原油期货周四下跌,尾盘时段遭遇抛压,因有报导称欧盟就禁止伊朗原油出口的提议将会在六个月中逐渐实行,这证实了路透早先公布的消息.

美国原油和布兰特原油期货当日多数时间均在高位交投,但彭博引述欧盟知情人士的话报导称,出口禁令的提议将会推迟或者在六个月後逐步施行,这导致油价快速下滑.

在此前路透援引欧盟外交官的话报导称,欧盟官员正在起草禁令的细节,指出一外交官称大家的共识是欧洲禁运伊朗原油应在六个月内逐渐施行,油品禁令应推迟三个月执行.

除了伊朗可能遭遇石油禁运以外,尼日利亚石油业工会召集罢工以反对削减燃料补贴,令该国的石油生产中断,这也扶助了油价早些时候的上涨.

尼日利亚最大工会的主管称,总统Goodluck Jonathan与工会之间的谈判取得了进展,但罢工将持续下去,直到达成协议.

美元.DXY的走弱也支撑油价.欧元兑美元攀升至一周高位,因意大利和西班牙标债结果不错,以及欧洲央行总裁对於欧元区经济的评价更为乐观,缓轻了市场对於欧债危机的担忧.

不过在尾盘的下跌之前,经纪商和分析师已经指出,美国原油期货在103.41美元停涨,未能获得突破周二盘中高位103.41美元的动能,就更别提上周连续创下的103.74和103.73美元的盘中高位了.

**基本面**

纽约商业期货交易所(NYMEX)2月原油期货CLG2下跌1.77美元,或1.75%,结算价报99.10美元,盘中高见102.98美元.结算後的交易中跌至98.50美元.

伊朗一家媒体呼吁就该国核专家被暗杀一事报复以色列.伊朗将其核专家被暗示归咎於以色列所为.

美国12月零售销售增速创下七个月来最慢,上周初请失业金人数也上升.

日本承诺将采取具体的措施削减自伊朗进口的石油,以支持美国制裁伊朗的立场.

英国咨询机构Oil Movements在其最新的预估报告中称,截至1月28日的四周,石油输出国组织(OPEC)的海运石油出口(不计安哥拉和厄瓜多尔)每日将增长42万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

2月原油 99.10 -1.77 -1.8% 98.50 102.98 345,929 311,641

3月原油 99.31 -1.78 -1.8% 98.73 103.19 117,006 112,672

2月RBOB汽油 2.7313 -0.0320 -1.2% 2.7178 2.8245 38,321 46,234

3月RBOB汽油 2.7370 -0.0333 -1.2% 2.7225 2.8275 31,085 35,912

2月取暖油 3.0541 -0.0105 -0.3% 3.0395 3.1364 50,781 72,185

3月取暖油 3.0463 -0.0130 -0.4% 3.0334 3.1286 24,669 38,172

ICE合约

2月布兰特 111.26 -0.98 -0.9% 110.31 115.12 144,478 191,800

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 720,884 627,037 496,038 1,382,958 5,841

汽油 132,324 145,927 109,309 305,616 6,684

取暖油 124,002 183,323 135,005 272,475 -446 (完)