亚欧盟国支持美国制裁伊朗,但禁运热情暗中打折

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰1月12日电---美国的亚欧盟国周四表示支持其限制伊朗石油出口的计划，不过对随之而来的经济痛楚的忧虑抑制了禁运热情。伊朗表示禁运不会阻止其核计划。
美国总统奥巴马於新年前夕签署法案，拒绝向伊朗石油买家提供美元，意在削弱伊朗石油出口，逼迫伊朗在核问题上作出让步。主要的伊朗石油买家采取相应行动，在迎合美国的要求和对伊朗石油的渴求中纠结。
日本周四承诺采取具体行动，减少从伊朗的石油进口，回应到访的美国财政部长盖特纳的要求；去年的海啸导致日本核电供应减少，将日本经济拖入深度萧条。
不过日本也不是毫无保留地给予支持。日本财务大臣安住淳表示，日本10%的石油进口来自伊朗。“我们愿意采取具体行动，进一步降低从伊朗的石油进口，不过要按计划行事。如果完全不从伊朗进口石油，日本将遭遇巨大冲击。”
日本内阁官房长官藤村修随後称，减少自伊朗的石油进口仅是多个选择之一，试图以此弱化安住淳的承诺。日本首相野田佳彦对盖特纳表示，担心美国制裁伊朗可能给日本和全球经济带来的影响。
如何找到伊朗石油的替代品，影响亚洲各国政府追随美国制裁伊朗的意愿。尽管沙特阿拉伯准备提供帮助，但是该国产量和出口提升的空间并不明朗。伊朗是石油输出国组织(OPEC)第二大出口国，仅次于沙特阿拉伯。
韩国知识经济部部长洪锡禹（Hong Suk-woo）在接受路透采访时表示，目前断言韩国是否会削减来自伊朗的石油进口“还为时过早”。“我们的基本出发点是配合美国。”洪锡禹称。
欧盟在伊朗问题上与美国走得更近。欧盟外长料於1月23日同意限制伊朗石油进口。
“我们预计（欧盟）将以缓慢和渐进的方式进行，直至最终实现完全禁运。欧洲与美国一样，担忧脆弱的经济以及油价的飙升，忧虑程度甚至高於美国。”法国兴业银行(Societe Generale)的维特纳（Mike Wittner）说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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