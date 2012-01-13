圣元国际因婴儿死亡事件遭调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海1月12日电---新华社周四报导称，中国工商部门正在调查乳制品企业圣元国际 (SYUT.O)。此前，一名婴儿因疑似食用圣元优博奶粉後死亡。

新华社报导称，当地工商部门正在对该公司进行调查。据报导，江西省都昌县一名婴儿在食用圣元优博奶粉後出现腹泻和抽搐症状。

据报导，根据网上一则援引其受害者家属说法的帖子，这名男婴上周六晚在一家儿科医院死亡。

报导援引当地工商部门官员的话称，工商部门已封存了同一批次的奶粉，并对抽样奶粉进行检测。

圣元周四在声明中称，公司坚信这是一起与圣元产品无关的事件，他们对其产品的安全性有信心。（完）