《美债周五展望》美债价格走低,此前30年期公债标售需求疲弱

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 投资人在30年期公债标售中需求疲弱

* 欧元区主权债标售削弱避险买盘

* 最新一周初请失业金人数上升

* 美国12月零售销售升幅迟滞

路透纽约1月12日电---美国公债价格周四小幅下跌,此前投资者对30年期公债标售兴致不旺.这次为美国财政部本周的最後一次公债标售.

美国财政部续发130亿美元30年期公债,得标利率为2.985%,得标比率为69.8%.

30年期公债价格US30YT=RR在标售前上涨10/32,标售後下跌;但尾盘时几无变动,收益率(殖利率)报2.97%.

"这次标售惨淡,尤其是续发公债本来通常较新债标售的成绩要好得多,"Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons说.他还谈到得标利率和1800GMT投标截止时30年期公债收益率之差为2009年12月以来最阔水平.

CRT资本集团公债策略师Ian Lyngen说,投标倍数为仅为2.6,低於最近四次标售的投标倍数均值2.81,且低於2010年的均值2.68.

Simons称,交易商得标比重为2011年8月30年期公债标售以来最大,因为最近数月一直为债券标售提供强力支持的直接投标比重降至7.2%,为3月以来最低.

Payden & Rygel主管James Sarni称,"无论是投资者还是公司所有者(在中长期大户中),都完全没有着眼于长远安排的意愿."

在市场上,"人们难以找出均衡点所在,"他说.

财政部标债之前,上午的交投呈现有限区间内的"相对波动",Cantor Fitzgerald Treasury分析师Justin Lederer称.政府公布初请失业金人数和12月零售销售数据後,债券标售成为市场的主要事件.

Lederer称,标债之前30年期公债的表现优於较短期券种,暗示标售结果应该不错.但由於直接投标乏力且整体投标兴趣有所降低,这次人们预想的情况没有成真.

投标倍数为2.6,远低於上月的3.05,Lederer称.

标售後美债价格走软.指标10年期公债US10YT=RR价格下滑4/32,收益率从周三的1.91%升至1.93%.

逊於预期的美国初请失业金人数和12月零售销售重燃对於美国经济的担忧,并调整了稍早因为西班牙和意大利主权债获强劲需求而得到提振的投资者信心.两国的公债标售投标热烈,让投资者确信,这两个欧元区第三大和第四大经济体能够完成债券的滚动发行,这会抑制对美国公债的避险需求.

银行间美元市场进一步放松,亦缓解了对於欧元区债务危机可能演变为全球性危机的担忧.指标三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=连续第五日下降.

欧洲央行(ECB)维持利率在1%的纪录低点,称向银行系统的注资已经帮助稳定了区内经济.

上周初请失业金人数意外跳增,巩固了美国联邦储备理事会(美联储,FED)决策者在最近几天表达的对失业状况的担忧.

失业高企冲击消费者支出.政府公布,刚好处在年底假日购物季期间的12月零售销售较前月微升0.1%,不及分析师预估的上升0.3%.(完)

--编译 利棣儿/吴云凌/肖群英;审校 徐文焰/王洋

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