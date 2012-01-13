〔中港个股〕中国证监会最早下周审核招行供股案,或春节後启动--IFR

路透1月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国证监会最早将於下周审核以资产计中国第六大银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)的供股方案。消息人士透露，如果一切按计划进行，招行将於春节假期结束後启动发行。

是次招行计划募集资金高达350亿元人民币（55.4亿美元）。该行在去年7月曾公布，将以每10股供2.2股的比例，发行不多於47.5亿股，其中81.9%为A股，18.1%为H股。

中金、高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排H股交易，而A股则由中金和高盛高华负责。招行的子公司招商证券和招银国际也将参与经办是次交易。花旗(C.N)为财务顾问。(完)

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