〔中港个股〕中国证监会最早下周审核招行供股案,或春节後启动--IFR

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
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路透1月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国证监会最早将於下周审核以资产计中国第六大银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)的供股方案。消息人士透露，如果一切按计划进行，招行将於春节假期结束後启动发行。
是次招行计划募集资金高达350亿元人民币（55.4亿美元）。该行在去年7月曾公布，将以每10股供2.2股的比例，发行不多於47.5亿股，其中81.9%为A股，18.1%为H股。
中金、高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排H股交易，而A股则由中金和高盛高华负责。招行的子公司招商证券和招银国际也将参与经办是次交易。花旗(C.N)为财务顾问。(完)
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--整理 张喜良; 审校 乔艳红
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