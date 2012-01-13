〔金砖国家〕1月12日股汇市收盘纵览

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
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路透1月13日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月12日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.51%,报953.48点.
中国股市:微幅收跌,12月通胀数据持续回落但与市场预期相符,令大盘呈窄幅震荡整理走势.分析人士认为,数据利好令市场预期政策或将进一步放松,预计春节前大盘将维持震荡盘升走势.沪综指.SSEC收报2,275.010点,跌1.036点或0.05%.今日沪市A股成交额继续缩窄至638亿元人民币,昨日为741亿元.[.SSCN]
香港股市:收低,中断三日连涨,在上季度形成的图表阻力位遇阻,而且中国12月通胀数据也没有激励投资者在新年追高.恒生指数.HSI收跌0.3%至19,095.38点.恒生国企指数.HSCE微涨0.02%至10,519.21点.[HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收低,延续连日来小幅下行走势.海外美元持续强劲,压制中间价表现,缺乏消息面指引的即期汇价亦只能被动跟随,短期盘整格局仍未被打破.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水326点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3504元.[ID:nCN1334532][CNY/CN]
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印度股市:收低,受累于出口型软件服务类公司股票的跌势,之前Infosys(INFY.NS)下调营收展望,指因欧债危机影响.指标BSE指数.BSESN收跌0.86%,或138.35点,报16,037.51点.10支成分股下跌.[.BO]
印度汇市:印度卢比收高,因外资继续买入当地债券,尽管国内股市走软及石油进口商的美元买需抑制卢比升幅.卢比兑美元INR=D2收报51.60/61,高於周三收位51.90/91.由於市场一度猜测印度央行卖出美元以进行干预,卢比盘中高见51.52.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,458.240点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.22%,报785.15点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.75%,报31.5530卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.28%,报40.4500卢布.
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巴西股市:拉美股市交投震荡,关於欧洲债危机的忧虑缓解,但这被美国经济数据疲弱所抵消,而且技术阻力位限制升幅.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收盘下滑0.07%,报59,920.78点,因上日触及五个月高位後投资者进行获利了结.[ID:nN1E80B09C]
巴西汇市:巴西雷亚尔走坚至两个月高点左右,因中国通胀放慢提升中国经济成长步伐的预期.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=收升0.96%,报1.7835,收在11月来最高位,雷亚尔并突破了1.80关键水准.[ID:nN1E80B09D]
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南非股市:银行股引领股指上涨.银行类股追随欧洲股市银行股涨势而收高,稍早西班牙成功标债引发市场乐观情绪,从而提振股市.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI盘中一度上涨0.94%,终场收高0.54%,报29,434.13点.综合指数.JALSH收高0.55%,报33,008.52点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元上涨至五周高点,升穿阻力位,因制造业数据暗示经济成长改善.南非兰特兑美元ZAR=D3在好於预估的制造业数据公布後一度上涨0.4%,但收报8.0500,从盘中高位8.01回落.[ZAR/](完)
--编译 侯向明;审校
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