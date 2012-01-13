〔金砖国家〕1月12日股汇市收盘纵览

路透1月13日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月12日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.51%,报953.48点.

中国股市:微幅收跌,12月通胀数据持续回落但与市场预期相符,令大盘呈窄幅震荡整理走势.分析人士认为,数据利好令市场预期政策或将进一步放松,预计春节前大盘将维持震荡盘升走势.沪综指.SSEC收报2,275.010点,跌1.036点或0.05%.今日沪市A股成交额继续缩窄至638亿元人民币,昨日为741亿元.[.SSCN]

香港股市:收低,中断三日连涨,在上季度形成的图表阻力位遇阻,而且中国12月通胀数据也没有激励投资者在新年追高.恒生指数.HSI收跌0.3%至19,095.38点.恒生国企指数.HSCE微涨0.02%至10,519.21点.[HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收低,延续连日来小幅下行走势.海外美元持续强劲,压制中间价表现,缺乏消息面指引的即期汇价亦只能被动跟随,短期盘整格局仍未被打破.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水326点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3504元.[ID:nCN1334532][CNY/CN]

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印度股市:收低,受累于出口型软件服务类公司股票的跌势,之前Infosys(INFY.NS)下调营收展望,指因欧债危机影响.指标BSE指数.BSESN收跌0.86%,或138.35点,报16,037.51点.10支成分股下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比收高,因外资继续买入当地债券,尽管国内股市走软及石油进口商的美元买需抑制卢比升幅.卢比兑美元INR=D2收报51.60/61,高於周三收位51.90/91.由於市场一度猜测印度央行卖出美元以进行干预,卢比盘中高见51.52.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,458.240点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.22%,报785.15点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.75%,报31.5530卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.28%,报40.4500卢布.

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巴西股市:拉美股市交投震荡,关於欧洲债危机的忧虑缓解,但这被美国经济数据疲弱所抵消,而且技术阻力位限制升幅.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收盘下滑0.07%,报59,920.78点,因上日触及五个月高位後投资者进行获利了结.[ID:nN1E80B09C]

巴西汇市:巴西雷亚尔走坚至两个月高点左右,因中国通胀放慢提升中国经济成长步伐的预期.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=收升0.96%,报1.7835,收在11月来最高位,雷亚尔并突破了1.80关键水准.[ID:nN1E80B09D]

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南非股市:银行股引领股指上涨.银行类股追随欧洲股市银行股涨势而收高,稍早西班牙成功标债引发市场乐观情绪,从而提振股市.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI盘中一度上涨0.94%,终场收高0.54%,报29,434.13点.综合指数.JALSH收高0.55%,报33,008.52点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元上涨至五周高点,升穿阻力位,因制造业数据暗示经济成长改善.南非兰特兑美元ZAR=D3在好於预估的制造业数据公布後一度上涨0.4%,但收报8.0500,从盘中高位8.01回落.[ZAR/](完)