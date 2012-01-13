《中国报摘》--中国证券报1月13日

* 头版头条:

--中国大型基金公司冷对新股询价.在规模排名前10位的基金公司中,表示目前已不参与新股询价的有两家,表示将减少参与新股询价的有四家,表示保持参与策略不变的有四家.

* 其他:

--中国证监会基金部主任王林称,推动出台针对机构投资者的税收减免、递延等优惠政策,鼓励长期投资.积极推动全国基本养老保险基金、住房公积金等长期资金入市.积极鼓励慈善基金、文化基金、教育基金等投资风险较低的基金产品.要适当加快审批合格境外机构投资者(QFII)步伐.

--中国社会科学院副院长李扬表示,在当前国内物价上涨压力趋缓的情况下,保增长应成为更重要的目标,到今年二季度这一形势可能更加凸显.同时,存款准备金率应有所下调.

--住房和城乡建设部政策研究中心主任秦虹表示,中央在房地产调控政策方向上不会改变,同时,对於首次置业的购房需求,在差别化信贷和税收政策上会给予保护和鼓励.针对此前有关北京市"限购令"可能放松的传闻,北京房地产业协会秘书长陈志则予以否定.

--针对12日部分证券行情软件信息盘中出现异常,上证所信息网络有限公司昨日晚间发布公告称,行情出现异常的原因是个别信息商未正确校验数据.

--即将出台的《"十二五"(2011-2015年)全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出,"十二五"拟新增污水处理及相关投资额约4,210亿元,其中污泥处理和处置设施投资312亿元.该细分领域有望成为环保产业版图的一大新兴市场.

--海关总署署长于广洲表示,2011年中国海关税收净入库16,142.1亿元人民币,同比增长29%.

--中金黄金(600489.SS)公告,控股股东中国黄金集团1月12日通过二级市场增持公司股份399.99万股,约占公司股份数量0.2%.黄金集团并拟在未来12个月内累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%.

--全聚德(002186.SZ)业绩快报称,2011年实现营业总收入17.86亿元,同比增长33.34%;归属於上市公司股东净利润1.29亿元,同比增长28.17%.基本每股收益0.9080元.

--郑州煤电(600121.SS)公告,拟通过资产置换和定向增发收购母公司煤炭业务资产,同时募集配套资金约10.19亿元.是次公司共拟定向增发股份约4.5亿股,发行价格为10.19元/股.

--搜狐(SOHU.O)董事局主席兼CEO张朝阳日前表示,预计2012年搜狐视频平台上来自电视剧的流量将快速上升,由此带来的视频广告收入也会大幅增长.为此,搜狐视频将会加大在自制内容、短视频内容等方面的投入.(完)

--整理 周晓峰; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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