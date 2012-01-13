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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 08:19 BJT

〔日本股市〕盘初上扬,受西班牙和意大利公债标售结果和美股上扬提振

路透东京1月13日电---日股日经指数周五盘初上涨1%,因西班牙和意大利公债标售吸引强劲需求且美国股市上扬.西班牙和意大利目前正处在欧元区债务危机的风口浪尖.

日经指数.N225盘初上涨1%,至8,469.77点,略低於接近8,474的25日移动均线.东证股价指数.TOPX涨0.7%,至732.58点.(完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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