《中国报摘》--其他报纸重要消息1月13日(I)

**上海证券报**

--2011年,中国发现违法用地涉及土地面积75.1万亩,同比上升11%.国土资源部执法监察局局长李建勤表示,今年将坚决遏制违法违规现象反弹,配合监察部对违法用地严重地区的政府主要负责人员和其他负有责任的领导人员实施问责.

--国家发改委公布食品工业"十二五"(2011-2015年)发展规划,提出"十二五"期间将积极发展饲料加工业,着力增加以国产油料为原料的油脂生产.目标到2015年,食品工业总产值达12.3万亿元,增长100%.另外,还要培育50家左右国有或国有控股的地方大型粮食企业,粮油加工关键设备自主化率提高到60%以上.

--国家电网公司副总经理曹志安表示,国网公司已制定出十项举措促进风电等清洁能源发电的快速发展.着力解决风电并网消纳问题,其中包括加快建设坚强智能电网、全面提升电网大范围消纳风电能力;推进风电与电网发展的统一规划等.

**人民日报**

--据商务部12日发布的信息,2011年,全国家电下乡产品销售1.03亿台,实现销售额2,641亿元人民币,同比分别增长34.5%和53.1%.截至2011年末,全国累计销售家电下乡产品2.18亿台,实现销售额5,059亿元,发放补贴592.2亿元.

--烟草行业工作会议消息,2011年烟草全行业共实现工商税利7,529.56亿元,同比增长22.5%.上缴国家财政6,001.18亿元,同比增长22.8%.

**第一财经日报**

--券商报告称,房地产信托本金到期兑付第一个高峰期是2012年2月-3月.据不完全统计,2012年房地产信托总到期规模为1,758亿元人民币,其中7月为年度高峰,到期规模达504亿元.30家上市房地产公司目前共发行有118个信托产品、金额达630亿元,其中,中华企业(600675.SS)、万科(000002.SZ)、金地集团(600383.SS)、福星股份(000926.SZ)、阳光城(000671.SZ)等将面临较大的偿付压力.

--从接近铁道部的人士处获悉,受2011年"7﹒23"动车追尾事故和相关车型动车组召回等因素影响,铁道部2012年机车车辆购置额可能大幅减少.而中国南车(601766.SS)的一名消息人士表示,拟安排的数字可能是800亿元.2011年初安排规模为1,260亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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