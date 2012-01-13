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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 08:27 BJT

〔韩国股市〕盘初几乎持平,KCC因抛售现代重工股票而跳涨

路透首尔1月13日电---韩国股市周五开盘几乎持平,在开盘水平上下震荡.盘初的温和涨幅由券商股带动,未来资产证券037620.KS升0.78%,三星证券(016360.KS)上涨0.2%.

KCC(002380.KS)跳涨9.33%,此前该公司出售价值6.02亿美元的现代重工(009540.KS)股票.

0010GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.12%.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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