〔韩国股市〕盘初几乎持平,KCC因抛售现代重工股票而跳涨

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
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路透首尔1月13日电---韩国股市周五开盘几乎持平,在开盘水平上下震荡.盘初的温和涨幅由券商股带动,未来资产证券037620.KS升0.78%,三星证券(016360.KS)上涨0.2%.
KCC(002380.KS)跳涨9.33%,此前该公司出售价值6.02亿美元的现代重工(009540.KS)股票.
0010GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.12%.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
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路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。