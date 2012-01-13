〔德国经济〕经济成长帮助大幅降低2011年政府新增净借款

* 2011年政府新增净借款为173亿欧元,预估为484亿欧元--财政部

* 经济成长帮助降低借贷水平,而非撙节

路透柏林1月12日电---得益於强劲的经济成长而非撙节措施,德国2011年举债水平较最初目标低了近三分之二.不过今年举债仍将上升,因欧洲经济开始感受到欧元区债务危机所带来的痛楚.

德国财政部周四表示,2011年政府新增净借款为173亿欧元(220亿美元),远低於最初484亿欧元的计划目标,且低於11月修订後约220亿欧元的预估.

由此,德国预算赤字与国内生产总值(GDP)的比率降至1%,远低於欧盟马斯垂特条约所规定的3%--2010年时德国这一比例为4.3%.

新增净借款从2010年的440亿欧元水平大幅下降,主要是由於经济繁荣所带来的税收高於预期,政府收入较2010年增长了220亿欧元,达2,481亿欧元.

德国财政部在一份声明中称:"借贷水平大幅降低,主要是由於税收、劳务市场等领域开支削减、利率和担保等经济因素."

同时,德国财政开支仅减少75亿欧元至2,962亿欧元,与那些被迫大刀阔斧削减开支的国家比起来,减支幅度相对要小很多.

数据显示,欧元区第二大经济体法国2011年截至11月底的政府开支减少480亿欧元,达3,350亿欧元.