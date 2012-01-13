〔中国金融〕证监会将推动出台针对机构投资者的税收减免等政策--报载

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透上海1月13日电---中国证券报周五引述证监会基金部主任王林称,将推动出台针对机构投资者的税收减免、递延等优惠政策,鼓励长期投资;并将适当加快审批合格境外机构投资者(QFII)步伐.
王林并称,将研究符合机构投资者需求的产品和交易方式,对机构投资者在市场准入、业务模式、费率体系、评价激励等方面,采取更加灵活的制度安排.
此外,证监会将积极鼓励社保基金、企业年金、保险公司等机构投资者增加对资本市场投资比重,推动全国基本养老保险基金、住房公积金等长期资金入市,并将积极鼓励慈善基金、文化基金、教育基金等投资风险较低的基金产品.
证监会新任主席郭树清此前亦曾多次表态,将适当加快引进QFII步伐,并逐步扩大人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点范围及投资额度.[ID:nCN1327990][ID:nCN1285950]
他还建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益.[ID:nCN1289212]
王林要求,基金公司要积极推动机构转型,从重视增量轻视存量,向增量存量并重转变,从偏股型、高风险基金产品为主向均衡发展方向转变,从公募基金产品为主,向公募专户均衡发展转变,从境内产品为主,向境内、境外投资兼顾的转变,积极开拓国际市场.
他并表示,基金公司在新股询价过程中,报价是比较理性的,没有明显高於其他机构者,也没有帮忙报价.
去年6月8日,中国证券市场出现有史以来第一单因询价失败而中止发行的A股.拟在深圳证券交易所首次公开发行(IPO)并上市的八菱科技当天因询价机构不足而中止新股发行.[ID:nCN1086192]本周又传来消息,因参与询价机构不足法定20家,欲登陆中国创业板的朗玛信息将被迫中止A股发行.[ID:nCN1332026]
王林还称,将积极推动基金业协会成立,更好发挥行业自律和服务职能.(完)
--发稿 曾菱; 审校 乔艳红
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