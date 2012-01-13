〔中国金融〕证监会将推动出台针对机构投资者的税收减免等政策--报载

路透上海1月13日电---中国证券报周五引述证监会基金部主任王林称,将推动出台针对机构投资者的税收减免、递延等优惠政策,鼓励长期投资;并将适当加快审批合格境外机构投资者(QFII)步伐.

王林并称,将研究符合机构投资者需求的产品和交易方式,对机构投资者在市场准入、业务模式、费率体系、评价激励等方面,采取更加灵活的制度安排.

此外,证监会将积极鼓励社保基金、企业年金、保险公司等机构投资者增加对资本市场投资比重,推动全国基本养老保险基金、住房公积金等长期资金入市,并将积极鼓励慈善基金、文化基金、教育基金等投资风险较低的基金产品.

证监会新任主席郭树清此前亦曾多次表态,将适当加快引进QFII步伐,并逐步扩大人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点范围及投资额度.[ID:nCN1327990][ID:nCN1285950]

他还建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益.[ID:nCN1289212]

王林要求,基金公司要积极推动机构转型,从重视增量轻视存量,向增量存量并重转变,从偏股型、高风险基金产品为主向均衡发展方向转变,从公募基金产品为主,向公募专户均衡发展转变,从境内产品为主,向境内、境外投资兼顾的转变,积极开拓国际市场.

他并表示,基金公司在新股询价过程中,报价是比较理性的,没有明显高於其他机构者,也没有帮忙报价.

去年6月8日,中国证券市场出现有史以来第一单因询价失败而中止发行的A股.拟在深圳证券交易所首次公开发行(IPO)并上市的八菱科技当天因询价机构不足而中止新股发行.[ID:nCN1086192]本周又传来消息,因参与询价机构不足法定20家,欲登陆中国创业板的朗玛信息将被迫中止A股发行.[ID:nCN1332026]

王林还称,将积极推动基金业协会成立,更好发挥行业自律和服务职能.(完)