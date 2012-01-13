《中国已公布新股发行上市日程表》--1月13日

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
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新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 1/16 深 飞利信 300287 2,100 *15.00 *37.50 银河证券 1/19 2/1 深 华录百纳 300291 1,500 -- -- 华西证券 2/6 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 1/13 深 国瓷材料 (300285.SZ) 1,248 26.00 55.32 招商证券 1/13 深 安科瑞 (300286.SZ) 699 30.00 32.97 日信证券 *1/16 沪 江南嘉捷 (601313.SS) 4,480 12.40 24.80 华泰联合 -- 深 海思科 002653 -- 20.00 32.87 中信证券 -- 深 扬子新材 002652 -- 10.10 18.74 湘财证券 1/16 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 周晓峰; 审校 张喜良
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路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。