《外汇动态》欧元在亚洲盘初微升,但面临阻力

标题新闻：标准普尔警告称若法国使用新版的法国法郎来偿还欧元债务，将被视为违约
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0021GMT---欧元/日圆升向隔夜触及的一周高位98.56,但交易员和策略师表示,日本出口商仍然看涨欧元,其卖盘将阻止汇价升向阻力位一目均衡转换线98.80.
欧元/美元亚洲盘初也小升,报1.2819,接下来的目标位是隔夜高位1.2846和12月29日低点1.2858.理想的修正目标仍然在12月14日低点1.2945.
--编译 王洋; 审校 孙茉莉
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路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。
全美不动产协会周三公布，美国1月成屋销售增长3.3%，年率为569万户，为2007年2月以来最高。12月成屋销售年 率由549万户上修至551万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)