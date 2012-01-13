《外汇动态》欧元在亚洲盘初微升,但面临阻力

0021GMT---欧元/日圆升向隔夜触及的一周高位98.56,但交易员和策略师表示,日本出口商仍然看涨欧元,其卖盘将阻止汇价升向阻力位一目均衡转换线98.80.

欧元/美元亚洲盘初也小升,报1.2819,接下来的目标位是隔夜高位1.2846和12月29日低点1.2858.理想的修正目标仍然在12月14日低点1.2945.