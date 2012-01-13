《新兴市场重要经济事件预告》--1月13日-1月20日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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1月13日(五)
内比都--日本经济产业大臣枝野幸男继续对缅甸的访问(至1月14日).
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.
科伦坡--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)参加国际清算银行(BIS)-东南亚央行(SEACEN)安排的研讨会(0930).
墨西哥城--墨西哥财长Jose Antonio Meade就20国集团(G20)会议的重要性发表讲话(1600).
1月16日(一)
新加坡--新加坡财政部长尚达曼在政策研究院(Institute of Policy Studies)会议上发表讲话.
1月17日(二)
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至1月18日).
比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策委员会会议.
维也纳--中欧暨东欧论坛.首日演讲嘉宾包括:欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼(0740);俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev(0800);哈萨克斯坦央行总裁Grigoriy Aleksandrovich Marchenko(0915);拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(1455).
巴黎--OECD发表智利经济调查报告.
1月18日(三)
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最後一日).
维也纳--中欧暨东欧论坛.第二日演讲嘉宾包括:拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(0830);匈牙利央行总裁Andras Simor(0830)和捷克央行总裁Miroslav Singer(0930).
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行货币政策委员会会议.
1月19日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)财政部副部长会议(至1月20日).
阿布扎比--在欧元体系与海湾阿拉伯央行研讨会後,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和阿拉伯联合大公国(阿联酋)央行总裁Sultan Nasser al-Suweidi举行新闻发布会.
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议.
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执行理事会会议.
里加--拉脱维亚央行理事会会议.
1月20日(五)
墨西哥城--20国集团(G20)财政部副部长会议(最後一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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