版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 09:13 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月13日-1月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月13日(五)

罗马--意大利标售票息6.0%、2014年11月15日到期的BTP固息公债;票息4.25%、2014年7月1日到期的BTP固息公债;以及票息4.50%、2018年8月1日到期的BTP固息公债.

伦敦--英国标售国库券.

1月16日(一)

巴黎--法国标售BTF国库券(1350).

1月17日(二)

东京--日本标售30年期公债及一年期贴现国库券.

马德里--西班牙标售12个月和18个月期公债.

华盛顿--美国标售13周和26周期国库券(1630).

渥太华--加拿大标售65亿加元98天期、25亿加元182天期与25亿加元364天期国库券.

1月18日(三)

东京--日本标售三个月期贴现国库券.

法兰克福--德国标售40亿欧元、票息0.25%、2013年12月13日到期的两年期公债.

华盛顿--美国标售四周期国库券(1630).

1月19日(四)

东京--日本标售五年期公债.

马德里--西班牙标售债券.

巴黎--法国标售OATi指数挂钩债券(1050).

巴黎--法国标售BTAN中期债券(0950).

华盛顿--美国标售10年期通膨保值债券(TIPS)(1800).

伦敦--英国标售40亿英镑、票息4.00%、2016年到期的公债.

1月20日(五)

东京--日本标售约两个月期贴现国库券(0120).

伦敦--英国标售国库券.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐