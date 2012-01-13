《全球主要国家债券发行预告》--1月13日-1月20日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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1月13日(五)
罗马--意大利标售票息6.0%、2014年11月15日到期的BTP固息公债;票息4.25%、2014年7月1日到期的BTP固息公债;以及票息4.50%、2018年8月1日到期的BTP固息公债.
伦敦--英国标售国库券.
1月16日(一)
巴黎--法国标售BTF国库券(1350).
1月17日(二)
东京--日本标售30年期公债及一年期贴现国库券.
马德里--西班牙标售12个月和18个月期公债.
华盛顿--美国标售13周和26周期国库券(1630).
渥太华--加拿大标售65亿加元98天期、25亿加元182天期与25亿加元364天期国库券.
1月18日(三)
东京--日本标售三个月期贴现国库券.
法兰克福--德国标售40亿欧元、票息0.25%、2013年12月13日到期的两年期公债.
华盛顿--美国标售四周期国库券(1630).
1月19日(四)
东京--日本标售五年期公债.
马德里--西班牙标售债券.
巴黎--法国标售OATi指数挂钩债券(1050).
巴黎--法国标售BTAN中期债券(0950).
华盛顿--美国标售10年期通膨保值债券(TIPS)(1800).
伦敦--英国标售40亿英镑、票息4.00%、2016年到期的公债.
1月20日(五)
东京--日本标售约两个月期贴现国库券(0120).
伦敦--英国标售国库券.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 杜明霞
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