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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 08:44 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初上涨,受意大利和西班牙标债结果理想的提振

路透首尔1月13日电---韩元KRW=周五盘初上涨,之前意大利和西班牙公债标售吸引了强劲的需求,减轻了对於欧元区债务危机的担忧并提振全球股市. 0025GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,152.4,周四收盘报1,158.2. 由於风险偏好增强,3月三年期公债期货KTBc1小跌0.02点至104.45. 韩国央行预期0100GMT左右将宣布货币政策利率决议.

0025GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,152.4 1,158.2 日圆/韩元JPYKRW=R 15.0026/176 15.0585/754 韩国公债期货KTBc1* 104.45 104.47 韩国综合股价指数.KS11 1,874.91 1,864.57 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) --编译 王洋;审校 张若琪

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