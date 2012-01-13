〔韩国汇市〕韩元盘初上涨,受意大利和西班牙标债结果理想的提振

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
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路透首尔1月13日电---韩元KRW=周五盘初上涨,之前意大利和西班牙公债标售吸引了强劲的需求,减轻了对於欧元区债务危机的担忧并提振全球股市. 0025GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,152.4,周四收盘报1,158.2. 由於风险偏好增强,3月三年期公债期货KTBc1小跌0.02点至104.45. 韩国央行预期0100GMT左右将宣布货币政策利率决议.
0025GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,152.4 1,158.2 日圆/韩元JPYKRW=R 15.0026/176 15.0585/754 韩国公债期货KTBc1* 104.45 104.47 韩国综合股价指数.KS11 1,874.91 1,864.57 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) --编译 王洋;审校 张若琪
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路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。