〔韩国汇市〕韩元盘初上涨,受意大利和西班牙标债结果理想的提振

路透首尔1月13日电---韩元KRW=周五盘初上涨,之前意大利和西班牙公债标售吸引了强劲的需求,减轻了对於欧元区债务危机的担忧并提振全球股市. 0025GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,152.4,周四收盘报1,158.2. 由於风险偏好增强,3月三年期公债期货KTBc1小跌0.02点至104.45. 韩国央行预期0100GMT左右将宣布货币政策利率决议.