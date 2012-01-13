《中国股市盘前看点》--1月13日

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
美国国际贸易委员会(ITC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--路透/密西根大学美国1月消费者信心指数初值
**宏观经济和政策面**
--中国央行周四再次刊出行长周小川於去年初发表的《关於推进利率市场化改革的若干思考》一文,声称以供研究参考,文中表示进一步推进利率市场化改革.[ID:nCN1334448]
--中国社会科学院副院长李扬表示,在当前国内物价上涨压力趋缓的情况下,保增长应成为更重要的目标,到今年二季度这一形势可能更加凸显.同时,存款准备金率应有所下调
--证监会基金部主任王林称,将推动出台针对机构投资者的税收减免、递延等优惠政策,鼓励长期投资;并将适当加快审批合格境外机构投资者(QFII)步伐.[ID:nCN1335844]
**重点行业和公司**
--郑州煤电(600121.SS)公告,拟通过资产置换和定向增发收购母公司煤炭业务资产,同时募集配套资金约10.19亿元.是次公司共拟定向增发股份约4.5亿股,发行价格为10.19元/股.
--证监会最早将於下周审核招商银行(3968.HK)(600036.SS)金高达350亿元的供股方案.消息人士透露,如果一切按计划进行,招行将於春节假期结束後启动发行.
--大型基金公司冷对新股询价.在规模排名前10位的基金公司中,表示目前已不参与新股询价的有两家,表示将减少参与新股询价的有四家,表示保持参与策略不变的有四家.
--即将出台的《"十二五"(2011-2015年)全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出,"十二五"拟新增污水处理及相关投资额约4,210亿元,其中污泥处理和处置设施投资312亿元.该细分领域有望成为环保产业版图的一大新兴市场.
--券商报告称,房地产信托本金到期兑付第一个高峰期是2012年2月-3月.据不完全统计,2012年房地产信托总到期规模为1,758亿元人民币,其中7月为年度高峰,到期规模达504亿元.30家上市房地产公司目前共发行有118个信托产品、金额达630亿元,其中,中华企业(600675.SS)、万科(000002.SZ)、金地集团(600383.SS)、福星股份(000926.SZ)、阳光城(000671.SZ)等将面临较大的偿付压力.
**海外动向**
--美国股市收涨,标准普尔500指数连续第三日收在五个月高位,但美国数据乏善可陈,加之欧洲债市面临新的考验,该指数很难延续涨势.标准普尔能源股指数下挫0.9%,在标普各类股指中跌幅最大.道琼工业指数收高21.57点,或0.17%,至12,471.02点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC短线在2,300-2,350点附近将面临阻力,支撑可看近期整理区间底沿2,150点.(完)
--整理 周晓峰; 审校 乔艳红
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
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路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。