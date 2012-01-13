《中国股市盘前看点》--1月13日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--路透/密西根大学美国1月消费者信心指数初值

**宏观经济和政策面**

--中国央行周四再次刊出行长周小川於去年初发表的《关於推进利率市场化改革的若干思考》一文,声称以供研究参考,文中表示进一步推进利率市场化改革.[ID:nCN1334448]

--中国社会科学院副院长李扬表示,在当前国内物价上涨压力趋缓的情况下,保增长应成为更重要的目标,到今年二季度这一形势可能更加凸显.同时,存款准备金率应有所下调

--证监会基金部主任王林称,将推动出台针对机构投资者的税收减免、递延等优惠政策,鼓励长期投资;并将适当加快审批合格境外机构投资者(QFII)步伐.[ID:nCN1335844]

**重点行业和公司**

--郑州煤电(600121.SS)公告,拟通过资产置换和定向增发收购母公司煤炭业务资产,同时募集配套资金约10.19亿元.是次公司共拟定向增发股份约4.5亿股,发行价格为10.19元/股.

--证监会最早将於下周审核招商银行(3968.HK)(600036.SS)金高达350亿元的供股方案.消息人士透露,如果一切按计划进行,招行将於春节假期结束後启动发行.

--大型基金公司冷对新股询价.在规模排名前10位的基金公司中,表示目前已不参与新股询价的有两家,表示将减少参与新股询价的有四家,表示保持参与策略不变的有四家.

--即将出台的《"十二五"(2011-2015年)全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出,"十二五"拟新增污水处理及相关投资额约4,210亿元,其中污泥处理和处置设施投资312亿元.该细分领域有望成为环保产业版图的一大新兴市场.

--券商报告称,房地产信托本金到期兑付第一个高峰期是2012年2月-3月.据不完全统计,2012年房地产信托总到期规模为1,758亿元人民币,其中7月为年度高峰,到期规模达504亿元.30家上市房地产公司目前共发行有118个信托产品、金额达630亿元,其中,中华企业(600675.SS)、万科(000002.SZ)、金地集团(600383.SS)、福星股份(000926.SZ)、阳光城(000671.SZ)等将面临较大的偿付压力.

**海外动向**

--美国股市收涨,标准普尔500指数连续第三日收在五个月高位,但美国数据乏善可陈,加之欧洲债市面临新的考验,该指数很难延续涨势.标准普尔能源股指数下挫0.9%,在标普各类股指中跌幅最大.道琼工业指数收高21.57点,或0.17%,至12,471.02点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线在2,300-2,350点附近将面临阻力,支撑可看近期整理区间底沿2,150点.(完)

--整理 周晓峰; 审校 乔艳红

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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