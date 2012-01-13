《国际油市焦点》欧盟商榷伊朗石油禁运细节,原油禁运或六个月後实施

路透布鲁塞尔1月12日电---欧盟外交官称,正在制订伊朗石油禁运细节的欧盟国家普遍支持一项提议,即允许尚有伊朗债务的欧洲实体继续接受该国石油抵债.

欧盟27国还打算逐步对伊朗原油及油品进口实施禁令.

一名外交官称,普遍存在的共识是应分别在六个月和三个月後实施原油禁运和石化油品禁运.这与美国法案规定类似,但在最後敲定前还需讨论.

欧盟国家外长将於1月23日召开会议,届时需就新的伊朗制裁措施达成协议.他们已就禁止进口伊朗石油达成原则性共识,但如何及何时实施等细节问题仍待商榷.

欧盟较弱的经济体--希腊、意大利和西班牙都高度依赖伊朗原油.为免千疮百孔的经济再遭冲击,他们积极推动实施长时间"宽限期",以有时间完成现有合约和寻找其他供应商,然後再实施禁运.

欧盟外交官表示,欧盟对外事务部(External Action Service,相当於欧盟的外交部)提出继续接受伊朗石油,用於抵偿伊朗现有债务,这一提案得到普遍支持.

"一些伊朗企业在欧洲还有未偿还的债务,他们不用货币而是用石油来还债,"一位欧盟外交官称,"也就是说这些债务可以继续用石油来偿还.我们正在就现有债务进行商谈--不会让他们再借新债了."

这位外交官表示,如果不允许用这种方式还债,不仅欧盟的企业或机构没有办法收回资金,而且伊朗手中会有更多石油可供出售,从而增加政府收入.

"因此,如果不允许他们这样还债,反而会事与愿违."该外交官称.

**提案得到普遍支持**

另一位外交官称,这一设想是基於意大利的一项提议,"目前获得非常普遍的支持,"他说.

"因为这是一项支付而不是一个问题.它不会令人反感,因为这可以达到我们想要的目的:耗尽伊朗的资源.现在需要展开具体工作."

另一位外交官表示,欧盟有可能同意在石油进口禁令实施以前对禁令的条款进行评估--花三个月或者六个月时间来确定,对伊朗保持施压的好处超过了欧盟和整个石油市场所受到的一切影响.

意大利外交部长Giulio Terzi未向在罗马的路透记者评论禁令宽限期会有多长,但表示意大利不会阻挠此事.

"我们赞成逐步实施贸易禁令,但即便如此,我们还是希望能迅速拿出方案,"他说.

数年来,伊朗一直以石油偿还意大利油气集团Eni (ENI.MI)十年合约费用.Eni执行长Paolo Scaroni表示,伊朗仍欠该公司近20亿美元.

欧盟也在酝酿对伊朗金融业采取新的制裁措施,但各国在是否应将伊朗央行纳入制裁范围的问题上存在分歧.

外交人士表示,德国对此持反对立场,但一位德国外交官予以否认,称:"德国正在积极参与有关制裁伊朗央行的讨论."

一位外交官表示,讨论的焦点放在了如何找到一个方案,既可以不完全断绝与伊朗央行的往来,又能有效地阻断流向该国核计划的资金.

外交界人士表示,敲定制裁方案的谈判预计将持续至下周.

之前美国在12月31日宣布制裁措施,旨在阻止大部分国家炼厂购买伊朗石油.

伊朗是石油输出国组织(OPEC)中仅次于沙特的第二大产油国,原油日产量约为350万桶.伊朗每天的石油出口量为260万桶,其中出口至欧盟国家的石油近60万桶.和中国一样,欧盟是伊朗石油的一个主要出口市场.

目前欧盟成员国中三个最大的伊朗石油进口国均面临严重的债务问题.希腊25%的原油供给来自伊朗,意大利这一比例约为13%,西班牙则为近10%.(完)