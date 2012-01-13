印度将继续采购伊朗石油,不受美国制裁影响--部长

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里1月12日电（记者 Abhijit Neogy/Nidhi Verma）---印度内阁一名资深部长周四称，印度将继续与伊朗进行商务往来；没有必要寻求美国的豁免，以避免受到对伊朗新一轮制裁的损害。
“我们为何要寻求美国的豁免？我们此前就与伊朗有商务往来，今後还将继续。”该部长熟知内情，但不愿透露姓名。
该部长称，政府官员将於下周访问伊朗，美国采取金融手段封锁伊朗石油贸易的情况下，寻求解决原油采购的支付方式。
周三行业消息人士曾对路透表示，印度可能不会寻求美国豁免，因印度政府似乎认为120天的豁免期不是长久之计。
日本和韩国等其他伊朗石油的主要买家确有意获得美国的豁免。
另外一名印度高官周四表示，还未最终决定是否寻求豁免，这取决於下周伊朗之行的结果，以及印度能否找到足够的替代供应。
印度政府官方表示没有要求炼厂减少从伊朗进口石油，但是各家公司已经开始寻找替代供应，因担忧现有的伊朗石油支付途径可能受到制裁压力的影响。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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