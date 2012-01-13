《中国债券市场每日交易备忘》--1月13日

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
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(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国石化(600028.SS)50亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行及中行主承 申能集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中金公司和交行主承 南京江宁区自来水总公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),广发银行主承 广安爱众(600979.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承 深圳燃气(601139.SS)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),华夏银行主承 天瑞集团水泥公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),广发银行主承 四川铁路投资集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),民生银行和华夏银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 山东东明石化集团6亿元一年期短融041254003,票面利率8.50% 红狮控股集团8亿元一年期短融041254001,票面利率8.50% 中铁十七局集团4亿元一年期短融041254002,票面利率6.73% 方大炭素(600516.SS)5亿元九个月期短融041260001,票面利率6.70% 广东明阳风电产业集团10亿元三年期中票1282012,票面利率8.50% 天津自来水集团5亿元三年期中票1282011,票面利率6.63% 开滦股份(600997.SS)7亿元五年期中票1282010,票面利率5.71% 苏州创元投资5亿元三年期中票1282009,票面利率6.63% ============================================================================== 三、缴款: 宁海县城投公司12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180202,票面利率8.60% 物产中大(600704.SS)3亿元一年期短融 江苏交通控股22亿元一年期短融041251002,票面利率5.03% 三菱商事(中国)有限公司5亿元一年期短融 亚邦投资控股集团3亿元一年期短融 广西交投集团15亿元一年期短融 江苏华东有色3亿元五年期中票1282013 招商局集团20亿元七年期中票 珠江啤酒(002461.SZ)2.5亿元三年期中票 国家电网30亿元三个月期超短融 国家电网70亿元九个月期超短融 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部617.1亿元一年期固息国债110001到期兑付,票面利率2.81% 中国人民银行70亿元三个月期央票1101077到期兑付,参考收益率3.1618% 桑德环境(000826.SZ)4亿元一年期浮息短融(六个月Shibor基准)1181010到期兑付,基本利差1.01% 北大荒(600598.SS)5亿元一年期短融1181011到期兑付,票面利率4.43% 华能国际(600011.SS)(0902.HK)50亿元一年期短融1181012到期兑付,票面利率3.95% 浦发集团15亿元10年期固息债038001付息,票面利率4.29% 国开行30亿元10年期发行人选择权浮息债(5+5,三个月Shibor基准)090213付息,基本利差1.00% 农业发展银行150亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)110402付息,基本利差-0.10% 河南煤业化工集团30亿元五年期中票1182005付息,票面利率4.87% 潍柴控股集团20亿元五年期中票1182006付息,票面利率4.87% 港中旅集团23亿元七年期中票1182007付息,票面利率4.95% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周五引述证监会基金部主任王林称,将推动出台针对机构投资者的税收减免、 递延等优惠政策,鼓励长期投资;并将适当加快审批合格境外机构投资者(QFII)步伐.[ID:nCN1335844] --中国社会科学院副院长李扬表示,在当前国内物价上涨压力趋缓的情况下,保增长应成 为更重要的目标,到今年二季度这一形势可能更加凸显.同时,存款准备金率应有所下调. 国家统计局1/17召开国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资 (2011年1-11月24.5%) 社会消费品零售总额 (2011年11月17.3%) 工业增加值 (2011年11月12.4%) 房地产投资和销售情况月度报告 1/18公布去年12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 边竞; 审校 冉莹/曾菱
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路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。