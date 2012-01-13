《中国债券市场每日交易备忘》--1月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国石化( 600028.SS )50亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行及中行主承 申能集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中金公司和交行主承 南京江宁区自来水总公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),广发银行主承 广安爱众( 600979.SS )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承 深圳燃气( 601139.SS )3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),华夏银行主承 天瑞集团水泥公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),广发银行主承 四川铁路投资集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),民生银行和华夏银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 山东东明石化集团6亿元一年期短融041254003,票面利率8.50% 红狮控股集团8亿元一年期短融041254001,票面利率8.50% 中铁十七局集团4亿元一年期短融041254002,票面利率6.73% 方大炭素( 600516.SS )5亿元九个月期短融041260001,票面利率6.70% 广东明阳风电产业集团10亿元三年期中票1282012,票面利率8.50% 天津自来水集团5亿元三年期中票1282011,票面利率6.63% 开滦股份( 600997.SS )7亿元五年期中票1282010,票面利率5.71% 苏州创元投资5亿元三年期中票1282009,票面利率6.63% ============================================================================== 三、缴款: 宁海县城投公司12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180202,票面利率8.60% 物产中大( 600704.SS )3亿元一年期短融 江苏交通控股22亿元一年期短融041251002,票面利率5.03% 三菱商事(中国)有限公司5亿元一年期短融 亚邦投资控股集团3亿元一年期短融 广西交投集团15亿元一年期短融 江苏华东有色3亿元五年期中票1282013 招商局集团20亿元七年期中票 珠江啤酒( 002461.SZ )2.5亿元三年期中票 国家电网30亿元三个月期超短融 国家电网70亿元九个月期超短融 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部617.1亿元一年期固息国债110001到期兑付,票面利率2.81% 中国人民银行70亿元三个月期央票1101077到期兑付,参考收益率3.1618% 桑德环境( 000826.SZ )4亿元一年期浮息短融(六个月Shibor基准)1181010到期兑付,基本利差1.01% 北大荒( 600598.SS )5亿元一年期短融1181011到期兑付,票面利率4.43% 华能国际( 600011.SS )( 0902.HK )50亿元一年期短融1181012到期兑付,票面利率3.95% 浦发集团15亿元10年期固息债038001付息,票面利率4.29% 国开行30亿元10年期发行人选择权浮息债(5+5,三个月Shibor基准)090213付息,基本利差1.00% 农业发展银行150亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)110402付息,基本利差-0.10% 河南煤业化工集团30亿元五年期中票1182005付息,票面利率4.87% 潍柴控股集团20亿元五年期中票1182006付息,票面利率4.87% 港中旅集团23亿元七年期中票1182007付息,票面利率4.95% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周五引述证监会基金部主任王林称,将推动出台针对机构投资者的税收减免、 递延等优惠政策,鼓励长期投资;并将适当加快审批合格境外机构投资者(QFII)步伐.[ID:nCN1335844] --中国社会科学院副院长李扬表示,在当前国内物价上涨压力趋缓的情况下,保增长应成 为更重要的目标,到今年二季度这一形势可能更加凸显.同时,存款准备金率应有所下调. 国家统计局1/17召开国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资 (2011年1-11月24.5%) 社会消费品零售总额 (2011年11月17.3%) 工业增加值 (2011年11月12.4%) 房地产投资和销售情况月度报告 1/18公布去年12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 边竞; 审校 冉莹/曾菱