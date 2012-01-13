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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 08:50 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国石化(600028.SS)50亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行及中行主承
  申能集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中金公司和交行主承  
  南京江宁区自来水总公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),广发银行主承
  广安爱众(600979.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承
  深圳燃气(601139.SS)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),华夏银行主承
  天瑞集团水泥公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),广发银行主承
  四川铁路投资集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),民生银行和华夏银行主承
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  二、新债上市:   

  山东东明石化集团6亿元一年期短融041254003,票面利率8.50%
  红狮控股集团8亿元一年期短融041254001,票面利率8.50%
  中铁十七局集团4亿元一年期短融041254002,票面利率6.73%
  方大炭素(600516.SS)5亿元九个月期短融041260001,票面利率6.70%
  广东明阳风电产业集团10亿元三年期中票1282012,票面利率8.50%
  天津自来水集团5亿元三年期中票1282011,票面利率6.63%  
  开滦股份(600997.SS)7亿元五年期中票1282010,票面利率5.71%
  苏州创元投资5亿元三年期中票1282009,票面利率6.63%
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  三、缴款:

  宁海县城投公司12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180202,票面利率8.60%
  物产中大(600704.SS)3亿元一年期短融
  江苏交通控股22亿元一年期短融041251002,票面利率5.03%
  三菱商事(中国)有限公司5亿元一年期短融
  亚邦投资控股集团3亿元一年期短融
  广西交投集团15亿元一年期短融
  江苏华东有色3亿元五年期中票1282013
  招商局集团20亿元七年期中票
  珠江啤酒(002461.SZ)2.5亿元三年期中票
  国家电网30亿元三个月期超短融
  国家电网70亿元九个月期超短融
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  四、还本付息:

  财政部617.1亿元一年期固息国债110001到期兑付,票面利率2.81%
  中国人民银行70亿元三个月期央票1101077到期兑付,参考收益率3.1618%
  桑德环境(000826.SZ)4亿元一年期浮息短融(六个月Shibor基准)1181010到期兑付,基本利差1.01%
  北大荒(600598.SS)5亿元一年期短融1181011到期兑付,票面利率4.43%
  华能国际(600011.SS)(0902.HK)50亿元一年期短融1181012到期兑付,票面利率3.95%
  浦发集团15亿元10年期固息债038001付息,票面利率4.29%
  国开行30亿元10年期发行人选择权浮息债(5+5,三个月Shibor基准)090213付息,基本利差1.00%
  农业发展银行150亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)110402付息,基本利差-0.10%
  河南煤业化工集团30亿元五年期中票1182005付息,票面利率4.87%
  潍柴控股集团20亿元五年期中票1182006付息,票面利率4.87%
  港中旅集团23亿元七年期中票1182007付息,票面利率4.95%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

   --中国证券报周五引述证监会基金部主任王林称,将推动出台针对机构投资者的税收减免、
递延等优惠政策,鼓励长期投资;并将适当加快审批合格境外机构投资者(QFII)步伐.[ID:nCN1335844]
   --中国社会科学院副院长李扬表示,在当前国内物价上涨压力趋缓的情况下,保增长应成
为更重要的目标,到今年二季度这一形势可能更加凸显.同时,存款准备金率应有所下调.

  国家统计局1/17召开国民经济运行情况新闻发布会   
                  其中:    固定资产投资                      (2011年1-11月24.5%) 
                           社会消费品零售总额                (2011年11月17.3%) 
                           工业增加值                        (2011年11月12.4%) 
                           房地产投资和销售情况月度报告      
            1/18公布去年12月70个大中城市住宅销售价格月度报告  
  ==============================================================================(完)

  --整理 边竞; 审校 冉莹/曾菱

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