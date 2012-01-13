《热点透视》美国制裁重压之下,中国将减少但继续进口伊朗石油

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley; 编译 吴云凌

路透香港1月12日电---中国面临制裁的两难困境.这个伊朗石油的最大买家在11月每日进口约60万桶,占到石油总产出的三分之一.随着美国对这个中东国家推出新的制裁,且进口进一步受限的预期导致欧洲炼厂缩手,中国可以选择无视或跟进.估计中国会采取的对策是装迷糊.

试想中国选择彻底不合作的情景.这符合其不干涉别国国内事务的政策.如果中国继续购进,有可能会买下欧洲放弃进口的每日45万桶伊朗石油中很大一部分.中国还可能会得到伊朗的价格优惠,折让幅度可能达到每桶30美元.

但是让美国难堪的代价也很大.中国一直在购买北美的能源资产,包括美国的页岩油气田和加拿大的油砂.这是山姆大叔掌握的筹码.伊朗原油代表的是中国能源的过去,美国的页岩技术才是中国能源的未来.

不过,随众如流也不见得有更大好处.如果放弃伊朗,中国只能在紧俏的市场上和欧洲买家争夺供应.冻结还会诱使伊朗煽动中国西部穆斯林,在中国领导层换届之年这种结果绝不是人们想见到的.再者,如果伊朗无法卖出石油,它就更有可能采取封锁霍尔木兹海峡这个仅次于开发核武的选择.三分之一的全球海运原油都要穿过这个战略要道.

只剩下的折中办法就是买伊朗石油,不过少买点.由於在支付条款上没谈拢,中国上市石油巨头进口自伊朗的石油已经最多减少了50%.如果它们维持这样较低的进口量,美国可能象以前一样对中国与伊朗的交易睁一眼闭一眼,让规模较小且反应较慢的炼厂享有成本只有70美元的伊朗石油.维持适量的购买,可以让中国在哪一边都能得到最大益处.(完)