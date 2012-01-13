〔中国股市〕周四融资买入较前日减少8%,中国联通交易持续活跃

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
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路透北京1月13日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为 181,257万元人民币,较前一交易日减少8%.标的证券中国联通(600050.SS)交易活跃,融 资偿还额达11,193万元,高居沪市榜首. 融资及融券信用交易情况如下: 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余额(万元) 上海证券交易所 2,278,123 123,162 51,898 深圳证券交易所 1,379,189 58,095 28,119(完) 参看相关细节,请点选(here) (here) --发稿 李然; 审校 张喜良 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK> 深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
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路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。