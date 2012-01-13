〔新债招标〕中国张家口商业银行5亿元10年期次级债票面利率为7.15%

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透上海1月13日电---中国张家口市商业银行股份有限公司公告称,在银行间债市簿记建档发行的5亿元人民币10年期固息次级债,票面利率为7.15%.
该期债缴款日和起息日为1月13日,第五年末附发行人赎回选择权;主承销商为中信建投证券.所募资金将用於补充附属资本,提升资本充足率.
中诚信国际信用评级有限公司对发行人主体评级为A+级,对债券信用评级为A级.
截至2011年6月末,该行总资产规模300.76亿元;同年1-6月,实现营业收入7.76亿元,净利润4.95亿元.2011年6月末,该行资本充足率和核心资本充足率分别为14.39%和12.22%;不良贷款率为0.35%,均符合监管条件.去年年末拨备覆盖率为1,323.32%.
工商银行(601398.SS)(1398.HK)等大型银行发债充实资本的同时,地方性商业银行近期亦纷纷加入发行次级债大军.自2011年11月以来,已有浙商银行、杭州银行、鞍山银行、辽阳银行、长沙银行、兰州银行等多个地方性商业银行宣布或完成发行次级债.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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