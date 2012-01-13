〔新债招标〕中国张家口商业银行5亿元10年期次级债票面利率为7.15%

路透上海1月13日电---中国张家口市商业银行股份有限公司公告称,在银行间债市簿记建档发行的5亿元人民币10年期固息次级债,票面利率为7.15%.

该期债缴款日和起息日为1月13日,第五年末附发行人赎回选择权;主承销商为中信建投证券.所募资金将用於补充附属资本,提升资本充足率.

中诚信国际信用评级有限公司对发行人主体评级为A+级,对债券信用评级为A级.

截至2011年6月末,该行总资产规模300.76亿元;同年1-6月,实现营业收入7.76亿元,净利润4.95亿元.2011年6月末,该行资本充足率和核心资本充足率分别为14.39%和12.22%;不良贷款率为0.35%,均符合监管条件.去年年末拨备覆盖率为1,323.32%.

工商银行(601398.SS)(1398.HK)等大型银行发债充实资本的同时,地方性商业银行近期亦纷纷加入发行次级债大军.自2011年11月以来,已有浙商银行、杭州银行、鞍山银行、辽阳银行、长沙银行、兰州银行等多个地方性商业银行宣布或完成发行次级债.(完)