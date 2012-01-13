《热点透视》苏格兰皇家银行面临提升投资银行部门价值苦战

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Margaret Doyle; 编译 洪曦

路透伦敦1月12日电---又一次,苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)正在裁减投资银行部门,准备把它与国际支付业务合并.苏皇的集团资本成本为12%,新部门的目标是绩效优於这个水准.必须至少达到这个水准才有存在价值.不过,在监管和政治阻力之下,这是一个很艰难的要求.

股票现券部门从来都不是苏皇的强项--甚至2007年收购荷兰银行而取得Hoare Govett後亦是如此.固定收益部门要好一些.实际上,苏皇透过收购NatWest而取得的Greenwich Capital Markets,就像是褪色皇冠上的一颗珠宝.借助于Greenwich的表现,美国市场占了RBS投行营收的最大份额,近乎是总量的三分之一.2010年时,投行股东权益报酬率(ROE)也达到24%的不错水准.

可惜,这些强项正在缩小.Greenwich曾在美国抵押贷款证券交易上很有份量,但这块市场目前已没落,回报率也会进一步承受压力,因为根据巴塞尔协议规定,苏格兰皇家银行必须为固定收益业务准备更多资本.此外,英国新规定要求隔离零售银行与风险较高的批发银行业务,这将提高批发银行的融资成本.瑞士信贷分析师预计,若不进行重组,投行的股东权益报酬率可能缩减至6%.

苏皇1月12日公布的重组计划,也许足以将报酬率推升到12%以上.不过暂时来看,投行的可能买方出价,只会比净值150亿英镑大幅折价.如果苏皇能够证明投行报酬率可以超过资本成本12%的障碍,或许就能找到愿意付出更高价格的买家.不过仍有很多变数.英国政界人士倾向狠狠修理银行业者的态度,有可能会从中作梗,不过商业利益考量--至少在短期内--似乎占到上风.

带着投行部门继续奋战下去,或许是苏皇的最佳选择,但这未必是很诱人的选择.(完)