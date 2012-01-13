〔中国金融〕证监会牵头成立清理整顿各类交易场所部际联席会议制度

路透北京1月13日电--中国继续推进对交易所的清理整顿.国务院本周批复,同意建立由证监会牵头的"清理整顿各类交易场所部际联席会议制度",以制定有关规章,出具交易所设立意见,并组织对各类涉嫌违法证券期货的交易活动进行性质认定.

周四晚些时候刊登在中国政府网的文件称,联席会议由证监会牵头,发展改革委、科技部、工信部及银监会和保监会等多个部门共同参与.

去年11月,中国国务院一纸公告将整顿风暴指向了中国各地三百多家各类交易所.其刊登决定称,要加强清理整顿交易场所,并规定从事保险、信贷、黄金等交易的交易所需经国务院相关金融部门批准.[ID:nCN1240280]

国务院文件称,未来省级政府就批准设立使用"交易所"名称的交易场所徵求意见时,应提供相关说明材料和设立文件,证监会汇总联席会议相关成员单位意见後出具反馈意见.

此外,联席会议还将组织对各类交易场所涉嫌违法证券期货交易活动进行性质认定,并由证监会依法出具认定意见.

中国央行去年12月底已表示,除上海黄金交易所和上海期货交易所外,其他任何地方、机构、个人不得设立黄金交易所或中心,也不得在其他交易场所或中心内设立黄金交易平台.[ID:nCN1307984]

另据上海证券报报导,天津保税区大宗商品交易市场已於1月9日宣布停盘进行内部整顿,成为首家全面停盘整顿的交易场所.

此前,天津贵金属交易所、湖南维财大宗贵金属交易所、浙江汇联贵金属制品交易市场及山东标金投资有限公司等涉及黄金交易的大宗商品中远期市场,已主动采取暂停交易等措施,配合清理整顿工作,但并未停止交易场所的全部业务.(完)

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