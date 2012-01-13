日本已公布经济指标--2012/1/13

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 1.4%-r -0.5%-r 2月12日 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.3% -0.5% 1月26日 --
全国核心CPI(y/y) 11月 -0.2% -0.1% 1月26日 --
工业生产(m/m) 11月 -2.6%-p +2.2%-r 1月30日 --
失业率 11月 4.5%-@ 4.5%-@ 1月30日 --
贸易收支(亿日圆) 11月 逆差6,847 逆差2,738 1月24日 --
所有家庭实质支出(y/y) 11月 -3.2% -0.4% 1月30日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE
参看日本经济数据相关资料,可点选ECONJP
--整理 许娜
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。