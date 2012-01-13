伊朗报纸呼吁就核科学家遇害报复以色列

标题新闻：11月全球精炼铜供应短缺9,000吨，10月供应过剩4.9万吨－国际铜业研究组织(ICSG)
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(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰1月12日电---拥有伊朗政府背景的《世界报》周四呼吁，针对以色列杀害其核科学家采取报复性措施。
伊朗称以色列和美国是袭击该国核科学家的幕後黑手，坚称此事不会改变伊朗的核进程。
《世界报》(Kayhan)主编侯赛因·沙里亚特马达里(Hossein Shariatmadari)表示：“我们应该为年轻的科学家遇害对以色列进行报复。”他的职位由伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)任命。
“这些以色列人很容易识别，且触手可及。暗杀犹太复国主义军人和官员非常容易。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。