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货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 13:26 BJT

伊朗报纸呼吁就核科学家遇害报复以色列

(本文由路透中文网编译提供)

路透德黑兰1月12日电---拥有伊朗政府背景的《世界报》周四呼吁，针对以色列杀害其核科学家采取报复性措施。

伊朗称以色列和美国是袭击该国核科学家的幕後黑手，坚称此事不会改变伊朗的核进程。

《世界报》(Kayhan)主编侯赛因·沙里亚特马达里(Hossein Shariatmadari)表示：“我们应该为年轻的科学家遇害对以色列进行报复。”他的职位由伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)任命。

“这些以色列人很容易识别，且触手可及。暗杀犹太复国主义军人和官员非常容易。”（完）

--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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