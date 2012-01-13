〔金属期市〕LME期铜下跌,因中国买盘在春节假期前减缓

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透吉隆坡1月13日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五在亚洲盘初下跌,终止三日涨势,因中国买盘在为期一周的春节假期前趋缓.
0111GMT,LME三个月期铜CMCU3下滑0.64%,报每吨7,953.75美元,该期约本周有望录得5%的周升幅,此前连续两周录得周跌幅.
上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3升0.82%,报每吨57,870元人民币(9,200美元).
期铜周四升至每吨8,000美元上方的逾两个月高位,因数据显示中国通货膨胀减缓,且两宗成功的欧洲公债标售提振投资者对需求上升的信心.
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