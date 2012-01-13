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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 09:42 BJT

〔金属期市〕LME期铜下跌,因中国买盘在春节假期前减缓

路透吉隆坡1月13日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五在亚洲盘初下跌,终止三日涨势,因中国买盘在为期一周的春节假期前趋缓.

0111GMT,LME三个月期铜CMCU3下滑0.64%,报每吨7,953.75美元,该期约本周有望录得5%的周升幅,此前连续两周录得周跌幅.

上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3升0.82%,报每吨57,870元人民币(9,200美元).

期铜周四升至每吨8,000美元上方的逾两个月高位,因数据显示中国通货膨胀减缓,且两宗成功的欧洲公债标售提振投资者对需求上升的信心.

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