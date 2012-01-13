〔全球贵金属〕1月12日止SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均持平

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透1月13日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四黄金持仓量较上日持平,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量亦持平.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 40,322,451.8 1月12日 40,322,451.8 1月11日 0.0 0.00%
iShares 305,970,641.1 1月12日 305,970,641.1 1月11日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 杜明霞;审校 王洋
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化......[LME/S1CN]
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