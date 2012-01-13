《外汇动态》美元/韩元下滑,但进口商买盘提供支撑

南非汇市：兰特兑美元变动不大，此前财长戈尔丹发表预算演说
路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。
0121GMT---美元/韩元KRW=KFTC下滑,交易员称,因之前欧洲国家标债情况良好,导致离岸基金和本地银行间投机客抛出美元结清多仓.但韩国进口商逢低吸纳美元/韩元,支撑位在日低1,151.0附近,接近日线图一目均衡云区上缘.
美元/韩元跌0.6%至1,151.2,韩元前景改善,部分交易员仍希望抛出美元/韩元.
"虽然进口商的需求旺盛,但我认为趋势将发生大的变化,"首尔一外资银行交易员说.
此前韩国央行一如预期维持政策利率不变,汇市投资者基本不予理会.(完)
--编译 艾茂林; 审校 孙茉莉
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路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。
全美不动产协会周三公布，美国1月成屋销售增长3.3%，年率为569万户，为2007年2月以来最高。12月成屋销售年 率由549万户上修至551万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透2月22日 - 美国股市周三开盘微跌，因能源股下挫，美股在前一交易日创新高。投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次政策会议的会议记录，以寻找下次升息时机的线索。