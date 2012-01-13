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市场报道 | 2012年 1月 13日 星期五 09:36 BJT

《外汇动态》美元/韩元下滑,但进口商买盘提供支撑

0121GMT---美元/韩元KRW=KFTC下滑,交易员称,因之前欧洲国家标债情况良好,导致离岸基金和本地银行间投机客抛出美元结清多仓.但韩国进口商逢低吸纳美元/韩元,支撑位在日低1,151.0附近,接近日线图一目均衡云区上缘.

美元/韩元跌0.6%至1,151.2,韩元前景改善,部分交易员仍希望抛出美元/韩元.

"虽然进口商的需求旺盛,但我认为趋势将发生大的变化,"首尔一外资银行交易员说.

此前韩国央行一如预期维持政策利率不变,汇市投资者基本不予理会.(完)

--编译 艾茂林; 审校 孙茉莉

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