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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 09:52 BJT

〔中国新债〕沁和能源集团下周三将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海1月13日电---中国沁和能源集团有限公司周五公告称,将於下周三(18日)簿记建档
发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                     (缴款日)
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 沁和能源集团   10       5        12  1/18簿记建档   广发银行     AA-       1/19       1/20
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 张喜良

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