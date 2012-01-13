〔中国新债〕沁和能源集团下周三将发行5亿元短期融资券,期限一年

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透上海1月13日电---中国沁和能源集团有限公司周五公告称,将於下周三(18日)簿记建档 发行5亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 沁和能源集团 10 5 12 1/18簿记建档 广发银行 AA- 1/19 1/20 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 冉莹; 审校 张喜良
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路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。