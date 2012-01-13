《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-1月13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周维持震荡走势,国际美元强势格局未改,中间价受牵制难走强. 不过,个别银行大量结汇卖盘依然对市场造成扰动.而中国去年12月外汇占款降幅扩大,显示 资金流出情况不容乐观,预计短期人民币或面临小幅下行压力.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国人民银行当周公开市场未发行央票及进行正回购操作,并静待央行择机将进行的逆回 购.据此计算,本周公开市场净投放730亿元人民币,连续三周净投放. 交易员指出,本周央行公开市场操作维持净投放,意在平滑春节期间旺盛的提现需求.而随 着春节采购的开始,逆回购推出的脚步也或将加快.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周盘整.12月居民消费价格指数(CPI)如预期般回落,并未给债市带来明显的扰 动,目前影响债市的主要因素还是资金面,随着春节临近,银行备付压力增大令流动性吃紧,现 券买气也受到压制,多空胶着让现券收益率窄幅震荡,下周走势将视央行是否会调降存准率以 及进行逆回购投放资金而定.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周先受年初信贷规模宽松影响明显下行,但银监会突然叫停票据类信 托产品,担忧情绪令转贴利率迅速止跌企稳,加上春节逐步临近,企业出票量减少,银行交投热 情也日渐降低,预计下周成交将日渐稀疏,转贴利率呈盘整走势.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计上涨3.75%,终结此前连续九周跌势.由於春节长假临近,近日市场 谨慎气氛较浓,投资者倾向於落袋为安.分析人士指出,预计下周市场维持小幅震荡的概率较 大.[.SSCN] 期市: --沪铜当周大幅走升,因中国通胀率下降增强中国货币政策放宽预期,及两个欧洲国家成功标 售公债激励了市场看多的投资者,及引发一轮压抑已久的回补空头.沪铜主要合约SCFc3周五 收报58,000元,较上周五上涨2,100元.[MET/LCN] 黄金: --国内黄金价格继续震荡走升,因中国和印度的实货需求看俏,且西班牙和意大利公债标售情 况良好,暂时缓解了欧元区债务危机忧虑.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报 337.38元人民币,全周上涨4.96元;期金主要合约SHAUM2收报336.65元,较上周五涨3.24元.(完) --整理 冉莹/周晓峰/曾菱/曲伟治; 审校 林高丽
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