《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-1月13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周维持震荡走势,国际美元强势格局未改,中间价受牵制难走强. 不过,个别银行大量结汇卖盘依然对市场造成扰动.而中国去年12月外汇占款降幅扩大,显示 资金流出情况不容乐观,预计短期人民币或面临小幅下行压力.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国人民银行当周公开市场未发行央票及进行正回购操作,并静待央行择机将进行的逆回 购.据此计算,本周公开市场净投放730亿元人民币,连续三周净投放. 交易员指出,本周央行公开市场操作维持净投放,意在平滑春节期间旺盛的提现需求.而随 着春节采购的开始,逆回购推出的脚步也或将加快.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周盘整.12月居民消费价格指数(CPI)如预期般回落,并未给债市带来明显的扰 动,目前影响债市的主要因素还是资金面,随着春节临近,银行备付压力增大令流动性吃紧,现 券买气也受到压制,多空胶着让现券收益率窄幅震荡,下周走势将视央行是否会调降存准率以 及进行逆回购投放资金而定.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周先受年初信贷规模宽松影响明显下行,但银监会突然叫停票据类信 托产品,担忧情绪令转贴利率迅速止跌企稳,加上春节逐步临近,企业出票量减少,银行交投热 情也日渐降低,预计下周成交将日渐稀疏,转贴利率呈盘整走势.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计上涨3.75%,终结此前连续九周跌势.由於春节长假临近,近日市场 谨慎气氛较浓,投资者倾向於落袋为安.分析人士指出,预计下周市场维持小幅震荡的概率较 大.[.SSCN] 期市: --沪铜当周大幅走升,因中国通胀率下降增强中国货币政策放宽预期,及两个欧洲国家成功标 售公债激励了市场看多的投资者,及引发一轮压抑已久的回补空头.沪铜主要合约SCFc3周五 收报58,000元,较上周五上涨2,100元.[MET/LCN] 黄金: --国内黄金价格继续震荡走升,因中国和印度的实货需求看俏,且西班牙和意大利公债标售情 况良好,暂时缓解了欧元区债务危机忧虑.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报 337.38元人民币,全周上涨4.96元;期金主要合约SHAUM2收报336.65元,较上周五涨3.24元.(完) --整理 冉莹/周晓峰/曾菱/曲伟治; 审校 林高丽