(重发)《中国报摘》--其他报纸重要消息1月13日(II)

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**经济参考报**
--环保部副部长吴晓青在全国环境影响评价工作会议上表示,将对西部地区部分建设项目环评审批予以倾斜,其中包括:委托部分审批权限,下放部分审批权限等.多位受访专家表示,环保部今年首次提出西部地区建设项目环评的"差别管理",将利好煤炭开发项目、城市快速轨道交通项目、新建汽车整车建设项目.预计具体实施方案会在春节假期後不久公布.
**京华时报**
--北京市市长郭金龙在政府工作报告中称,2012年主要预期目标是:地区生产总值增长8%左右,城镇登记失业率控制在2%左右,城镇居民收入实际增长7%左右,居民消费价格涨幅控制在4%左右,地方公共财政预算收入增长10%.
**证券时报**
--中国动漫集团总会计师胡月明表示,2011年动漫产业产值达到100亿元人民币,动漫题材的衍生品市场接近500亿元,中国动漫集团将於下半年推出动漫产业基金.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/苏丹; 审校 杨淑祯
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。