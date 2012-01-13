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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 11:02 BJT

(重发)《中国报摘》--其他报纸重要消息1月13日(II)

**经济参考报**

--环保部副部长吴晓青在全国环境影响评价工作会议上表示,将对西部地区部分建设项目环评审批予以倾斜,其中包括:委托部分审批权限,下放部分审批权限等.多位受访专家表示,环保部今年首次提出西部地区建设项目环评的"差别管理",将利好煤炭开发项目、城市快速轨道交通项目、新建汽车整车建设项目.预计具体实施方案会在春节假期後不久公布.

**京华时报**

--北京市市长郭金龙在政府工作报告中称,2012年主要预期目标是:地区生产总值增长8%左右,城镇登记失业率控制在2%左右,城镇居民收入实际增长7%左右,居民消费价格涨幅控制在4%左右,地方公共财政预算收入增长10%.

**证券时报**

--中国动漫集团总会计师胡月明表示,2011年动漫产业产值达到100亿元人民币,动漫题材的衍生品市场接近500亿元,中国动漫集团将於下半年推出动漫产业基金.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/苏丹; 审校 杨淑祯

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