《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月13日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 福建交通 -- 5 12 1/17簿记建档 兴业银行 AA 1/18 1/19 运输集团 中信证券 ============================================================================================= 厦门钨业 16 3 12 1/17簿记建档 中信银行 AA 1/19 1/20 (600549.SS) (中债信用增进担保) ============================================================================================= 荣信股份 5 3 12 1/17簿记建档 民生银行 AA- 1/18 1/19 (002123.SZ) ============================================================================================= 众和股份 4 2 12 1/19簿记建档 民生银行 A+ 1/20 1/21 (002070.SZ) ============================================================================================= 沁和能源集团 10 5 12 推迟发行 广发银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *格力集团 39 9 5 1/18簿记建档 农业银行 AA+ 1/19 1/20 ============================================================================================= 甘肃公投集团 80 5 3 1/16簿记建档 国开行 AA+ 1/17 1/18 25 7 ============================================================================================= 天原集团 16 8 3 1/16簿记建档 农业银行 AA 1/17 1/18 (002386.SZ) ============================================================================================= 三角轮胎 8 5 3 1/19簿记建档 工商银行 AA 1/20 1/21 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 边竞/曲伟治 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》
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