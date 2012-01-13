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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 10:25 BJT

〔中国新债〕珠海格力集团下周三将发行9亿元中期票据,期限五年

路透上海1月13日电---中国家电制造商--珠海格力集团有限公司周五公告称,将於下周三(18日)
簿记建档发行9亿元人民币中期票据,期限五年.

  珠海格力集团拥有上市公司格力电器(000651.SZ).

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  格力集团      39        9       5    1/18簿记建档   农业银行     AA+       1/19       1/20
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 冉莹; 审校 黄凯

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