〔韩国央行〕维持利率在3.25%不变,缓和了对抵御通胀的措辞(更新版)

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路透首尔1月13日电---韩国央行周五连续第七个月决定维持指标利率不变,符合路透调查预估.韩国央行并缓和了对抗通胀的措辞,因全球经济面临的风险加剧.

韩国央行发言人宣布,货币政策委员会决定维持指标利率KROCRT=ECI在3.25%不变,但未加具体说明.央行总裁金仲秀於0220GMT举行记者会.

韩国央行在2010年7月至2011年6月期间总计升息125个基点,但自此一直按兵不动.此前路透访问的18名分析师一致预计,韩国央行本次会议将维持利率不变.

韩国央行在决议之後发布的声明中表示,"在韩国经济持续稳健增长之际,其将通过货币政策的调控,在中期内把消费者物价指数(CPI)增幅稳定在目标区间的中点."[ID:nCT0499497]

这较12月声明的措辞有所缓和,当时央行称,将"在韩国经济持续稳健增长之际,坚定不移的守卫物价稳定这一目标."

Meritz Securities驻首尔资深分析师June Park称,"我认为今年上半年不会有任何升息或降息举措."

韩国央行公布决议前,欧元区、英国和印尼央行本周早前均将其指标利率维持在纪录低位不变,以扶助各自的经济抵御全球经济降温和挥之不去的欧债危机.

随着在全世界范围之内,经济放缓成为比通胀还要大的风险,大多数分析师目前预计韩国央行将在未来几个月开始降息,不过少数分析师仍预计央行今年稍晚会升息.

韩国家庭负债位居全球最严重之列,在当前出口风险正在加剧之际,升息或将进一步抑制国内经济的扩张.

韩国央行迄今一直在坚持利率"正常化"的口号下抵御通胀.

12月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨4.2%,仍顽固地高於4%的央行目标区间上限.(完)