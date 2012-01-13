《IFR短评》美元兑日圆以外的亚洲货币横盘整理,隔夜波动较大

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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IFR悉尼1月13日电---美元兑日圆以外的亚洲货币横盘整理,市场交投非常淡静,尽管隔夜市场波动率较高.
亚洲股市大多上涨,但涨幅温和,不过在今晚意大利标债以及周末通常都会出现负面消息之前,外汇市场似乎倾向於不做交易.
韩国央行维持利率不变,符合预期.另外台湾周末将举行领导及立委选举,在任领导人或再度当先,但或许不会领先太多.
美元/坡元在纽约尾盘交投淡静的市况下重回1.2900上方,今日再度下行.G7国家货币自纽约收盘後一直持稳.(完)
--编译 李爽;审校 王洋
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