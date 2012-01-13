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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 11:12 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外的亚洲货币横盘整理,隔夜波动较大

IFR悉尼1月13日电---美元兑日圆以外的亚洲货币横盘整理,市场交投非常淡静,尽管隔夜市场波动率较高.

亚洲股市大多上涨,但涨幅温和,不过在今晚意大利标债以及周末通常都会出现负面消息之前,外汇市场似乎倾向於不做交易.

韩国央行维持利率不变,符合预期.另外台湾周末将举行领导及立委选举,在任领导人或再度当先,但或许不会领先太多.

美元/坡元在纽约尾盘交投淡静的市况下重回1.2900上方,今日再度下行.G7国家货币自纽约收盘後一直持稳.(完)

--编译 李爽;审校 王洋

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