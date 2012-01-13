《热点透视》法拉蒂游艇的金融之旅在中国找到停靠码头

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Quentin Webb; 编译 石冠兰

路透伦敦1月12日电---大概没有哪家公司比法拉蒂(Ferretti)更能体现现代金融的高低起伏程度了.这家奢侈游艇业者曾让私募基金大赚特赚.而现在一家中国工业巨头却将以峰值价值的至多五分之一来收购它.

法拉蒂的金融之旅开始於1998年.曾是家族企业的法拉蒂成为欧洲投资集团Permira的投资对象,这笔投资数额虽小却取得了巨大成功.三年内营业额增长了三倍,2000年上市时,其投资人赚了50倍还多.那时连同债务在内法拉蒂价值约为4亿欧元.

两年之後,奢侈品股票渐渐走弱.另一支Permira基金将法拉蒂以8.33亿欧元买回.法拉蒂大败竞争对手,由於超级富豪数量增多,其销售节节高升.2006年Permira将其大部分股权出售给了同业Candover.法拉蒂在这次二次收购中价值为17亿欧元.然後是关於30亿欧元上市的商谈.

之後的形势急转直下.随着金融危机爆发,客户不再感觉自己腰缠万贯.成本过高、订单下滑以及11亿欧元的负债大大打击了法拉蒂.2009年Candover失去了控股权,这也加快了其自身的破产.

山东重工潍柴集团将通过二次重组对法拉蒂控股.这家名称很长的中国企业与法拉蒂并非很显然的盟友,但这笔交易还是有一定的逻辑.山东重工已在生产船用发动机.中国每天都在产生百万富翁,他们对游艇市场必然有兴趣.

山东重工将支付1.78亿欧元获得法拉蒂75%的股权,并提供1.16亿欧元新定期债务,这意味着整个企业价值约为3.5亿欧元.法拉蒂主要债权人苏格兰皇家银行与对冲基金Strategic Value Partners以2,500亿欧元获得其余股权.此前约合6.9亿欧元的债务将按每美元偿还0.32美元的比例操作,一位熟悉情况的人士称.

法拉蒂并非首家低价卖给中国企业的品牌.但过去十年中法拉蒂在多次金融潮流中都有现身.那麽,一家现金充裕的中国国企似乎是一个不错的停靠码头.(完)