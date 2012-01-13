澳洲经济指标总览--1月13日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 11月 持平 +0.2% 2月6日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差13.80 顺差14.18 2月2日
出口(较前月) 持平 持平
进口(较前月) 持平 +2%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 11月 -6.3 +10.1 1月19日
--全职 -39.9 +20
--兼职 +33.6 -9.9
失业率 5.3% 5.2%
就业参与率 65.5% 65.6%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第三季 持平 +0.8% 1月20日
出口物价(较前季) +4.0% +6.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第三季 +0.6% +0.9% 1月25日
(较上年同期) +3.5% +3.6%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.8%
(较上年同期) +2.3% +2.6%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.8%
(较上年同期) +2.6% +2.9%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第三季 赤字5.637 赤字6.660 3月6日
商品与服务贸易收支 顺差6.801 顺差6.218
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第三季 +1.0% +1.4% 3月7日
(较上年同期) +2.5% +1.4% (完)
--整理 肖群英
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