民众官网留言,要求普京辞职并放弃总统竞选

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月12日电---要求俄罗斯总理普京辞职并放弃竞选总统的呼声周四在其竞选网站发布短短几分钟内迅速遍布网站，迫使管理员限制公众对该网站的访问。

普京发言人巴斯科夫(Dmitry Peskov)表示，网站在最初几小时受到了黑客攻击，一些反对普京的信息是垃圾信息。他否认有信息因政治原因被归入黑名单。

巴斯科夫表示：“所有这些要求(普京)辞职的怨言都是孩子们玩的电脑游戏，完全与建设性对话无关。”

普京还公布了其总统竞选的草案计划，草案承认俄罗斯需要更快变革，但基本没有触及腐败、政治改革等问题，而後者是很多选民的不满所在。

上月，成千上万的民众走上街头抗议国家杜马选举，这也是普京12年统治生涯中面临的最大一次集会，其中抗议者多数为富裕和受教育的城市居民。

普京依然是俄罗斯最受欢迎和最有影响力的政治家，但自去年9月决定重新参选总统以来，他的支持率一直在下滑。

人权活动家斯维特兰娜·索罗金娜(Svetlana Sorokina)在留言中说：“弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇，我建议你不要让目前的局势演变为革命，辞去总理一职，同时不要再参选总统。”

一位名叫Andrei Antinenko的写道：“请远离政治。很明显，权力就像是毒品，但请体面地离开。”（完）