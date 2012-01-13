〔中国信用债评级〕大公国际将横店集团主体评级从AA上调至AA+

* 发行主体: 横店集团控股有限公司

* 发行量及品种: 5亿元10年期企业债(07横店债CN078068=CFXS)

* 评级公司: 大公国际资信评估有限公司

* 评级调整情况: 主体评级由AA调升至AA+

债项评级维持AAA;评级展望维持稳定

路透上海1月13日电---中国大公国际资信评估有限公司发布最新跟踪评级报告,将横店集团控股有限公司主体信用评级由AA上调为AA+,债项评级维持AAA,评级展望维持稳定.

刊登在中国债券信息网的报告表示,调升主体评级主要因为公司业务多元化,主要板块之间关联度不高,有利於分散经营风险;且2011年前三季度,主营业务收入及利润同比续增长.而交通银行(3328.HK)(601328.SS)对本期债提供的连带责任保证担保仍具有很强的增信作用.

不过报告也指出,去年欧美债务危机导致国外市场需求疲软,对公司产品的出口产生一定影响;公司下属子公司较多,加大管理难度;而公司负债规模的不断提高,流动负债占比较高,有息债务的增加导致公司的债务偿还压力加大.(完)