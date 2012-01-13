〔中国信用债评级〕大公国际将横店集团主体评级从AA上调至AA+

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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* 发行主体: 横店集团控股有限公司
* 发行量及品种: 5亿元10年期企业债(07横店债CN078068=CFXS)
* 评级公司: 大公国际资信评估有限公司
* 评级调整情况: 主体评级由AA调升至AA+
债项评级维持AAA;评级展望维持稳定
路透上海1月13日电---中国大公国际资信评估有限公司发布最新跟踪评级报告,将横店集团控股有限公司主体信用评级由AA上调为AA+,债项评级维持AAA,评级展望维持稳定.
刊登在中国债券信息网的报告表示,调升主体评级主要因为公司业务多元化,主要板块之间关联度不高,有利於分散经营风险;且2011年前三季度,主营业务收入及利润同比续增长.而交通银行(3328.HK)(601328.SS)对本期债提供的连带责任保证担保仍具有很强的增信作用.
不过报告也指出,去年欧美债务危机导致国外市场需求疲软,对公司产品的出口产生一定影响;公司下属子公司较多,加大管理难度;而公司负债规模的不断提高,流动负债占比较高,有息债务的增加导致公司的债务偿还压力加大.(完)
--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
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