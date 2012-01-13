更正:〔路透基点〕台湾日胜生活科技250亿台币联贷案认购额达558亿--RLPC

(更正:因译文有误,第三段中"开发台北新城板桥"应更正为"开发新北市板桥区",第七段的"承诺费"均改为"先付费用")

路透香港1月12日电---据汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,台湾日胜生活科技的250亿台币四年期银团贷款已经完成,认购金额高达558亿台币.

参贷银行共有24家,其中包括主办银行台湾银行(兼任代理行)、兆丰国际商业银行和合作金库银行.

该贷款为台湾房地产行业规模最大的贷款之一,将用於支持开发新北市板桥区的一处住宅项目.

该贷款获得日胜生活科技董事长的担保,总共分为三个部分:有土地抵押支持的A部分104.5亿台币;无抵押的B部分135.05亿台币,以及无抵押的C部分10.45亿台币.B部分贷款规模可上下浮动10%.

A和B部分贷款用作建设资金,C部分贷款用於履约担保.

利率为一年期邮政储蓄利率,或行政院经济建设委员会中/长期利率加码175个基点.

银行以六个级别参贷.承诺提供30亿台币或以上的银行,获得共同主办行头衔,并获得35个基点的先付费用;承诺提供25-29亿台币,或20-24亿台币的银行,获得协办行的头衔,并分别获得30或25个基点的先付费用.承诺提供15-19亿台币的银行,获得承办行的头衔,以及20个基点的先付费用.承诺提供10-14亿台币贷款的银行,获得高级参贷行的头衔,以及15个基点的先付费用.承诺提供5-9.99亿台币的银行,获得一般参贷行的头衔,以及10个基点的先付费用.

如果A和B部分贷款的利用率不到80%,借款人另外提供15个基点的承诺费.

所有三部分贷款都采用子弹式还款,贷款到期之前,70%的销售收入都将用於偿还A和B部分贷款,而内政部营建署在贷款到期前释放的担保金将用於偿还C部分贷款.

2010年8月,借款人获得100亿台币四年期贷款.该贷款支付包含所有费用在内最高114.5个基点的费用,利率为一年期邮政储蓄利率加码110个基点.该贷款用於支持日胜生活科技在台北南港经贸园区的捷运南港机厂项目.(完)