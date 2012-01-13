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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 11:40 BJT

《外汇动态》投机客在3.12马币支撑位前回补美元/马币空仓

0255GMT---交易员表示,美元/马币(林吉特)MYR=MY下跌,但银行间投机客在货币对跌至3.1200马币左右的支撑位前回补空仓.

美元/马币跌0.3%至3.1315,此前一度跌至3.1250.

"美元跌破3.14关口令卖家入场,尝试突破3.12支撑位,"一名驻吉隆坡的交易员表示,并称市场人士正逐渐转空.

3.12水平附近是美元/马币10-12月涨势的50%费波纳奇回档技术位,去年12月15日所及3.1215马币低位也是支撑位.

交易商表示,一旦美元/马币跌穿该支撑位,将跌向3.1000,说明下行趋势或重启.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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