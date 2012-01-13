《外汇动态》投机客在3.12马币支撑位前回补美元/马币空仓

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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0255GMT---交易员表示,美元/马币(林吉特)MYR=MY下跌,但银行间投机客在货币对跌至3.1200马币左右的支撑位前回补空仓.
美元/马币跌0.3%至3.1315,此前一度跌至3.1250.
"美元跌破3.14关口令卖家入场,尝试突破3.12支撑位,"一名驻吉隆坡的交易员表示,并称市场人士正逐渐转空.
3.12水平附近是美元/马币10-12月涨势的50%费波纳奇回档技术位,去年12月15日所及3.1215马币低位也是支撑位.
交易商表示,一旦美元/马币跌穿该支撑位,将跌向3.1000,说明下行趋势或重启.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
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