《中国信用市场综述》投资热情初向中低评级债蔓延,尚难言趋势性

作者 钟华

路透北京1月13日电---虽然中国利率产品收益率本周先跌後涨,但信用债收益率出现一路快速下行,绝对收益高及最新经济金融指标趋好等因素,为投资者竞相配置提供动力,而中石油集团企业债的火爆发行则是背後一大推手.

下周龙年春节长假将至,料投资者多无心恋战,市场交投热情将会有所消退.但投资者对後市政策放松预期等因素的支持,仍有望推动信用债收益率在後市继续走跌.

不过,若确认当前低评级信用债收益率及信用利差的下滑已具有趋势性,恐还为时尚早.毕竟,最近信用债违约风险正在展现,中关村集合企业债CN1080098=CFXS发行人之一近日就爆出偿债困难.而且,未来一段时间,信用债的供给和到期偿还都相对较多,这都可能给信用债,尤其是低评级信用债收益率带来扰动.

"这周信用债很火啊,国有大行,券商,还有基金都在买信用债."沪上一国有大行交易员称.

从当前市场来看,信用债收益率本周快速下跌,直接得益於投资户和交易户的积极购进.投资者对信用市场的积极追逐,大幅收窄了信用债与国债的利差水平.

而近期部分经济金融指标表现趋好或也为当前的信用债收益率下滑提供了线索.最新的去年12月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰中国制造业PMI终值双双回升,显示出中国经济增速回落的态势有所改变.

此外,代表企业融资成本之一的中国银票转贴利率<0#CNBAYBMK=>已连续四个月回落,而路透消息指,今年新增人民币贷款目标设定为8万亿元,高於去年.[ID:nCT0498405]这使得企业有望获得更多融资支持,也意味着信用债违约概率可能会趋於下降.

**部分信用债等级利差自高点回落**

本周有高达599.5亿元人民币的信用债发行量,但截止周五收集到的下周信用债计划发行规模则锐减为61亿元.在後市政策放松预期浓烈背景之下,投资者在本周把握一级市场投资机会的热情可见一般.

中石油集团本周二发行共计200亿元的七年及10年期企业债,票面利率定为4.54%和4.69%,均落在利率区间下限,投标倍数高达罕见的逾30倍.[ID:nCN1328602]

而且投资者本周追捧信用市场的热情,不仅限於中石油集团企业债代表的高评级信用债,还进一步漫及AA评级,甚至AA-评级等中低信用债,从而使得整体信用市场呈现全线走跌态势.

需要注意的是,部分中低评级信用债收益率本周的跌幅甚至超过了高评级信用债,这使得部分信用债的信用等级利差在创下历史高点後初现收窄迹象.

中央国债公司一年期短期融资券到期收益率估值AA与AAA评级券种之间的利差,就从上周创下的158个基点(bp)新高回落至153个bp;而AA-评级券种到期收益率估值从上周末的7.60%左右下滑至本周四的7.48%.

近期,国联安信心增长定期开放债券基金和诺德双翼分级债券基金等多只涉债基金开始发行,这增添了自然对信用债的配置需求.(完)