〔中国央企〕华能集团去年利润降逾两成,今年计划重拾增长升至90亿元

路透北京1月13日电---受旗下火电业务巨额亏损的拖累,中国最大发电集团--华能集团称,2011年实现利润同比降逾两成,至61亿元,预计今年将通过电力、煤炭和金融等板块的盈利能力重拾增长,将利润水平提升至90亿元.

新华网援引该集团总经理曹培玺在年度工作会议上的发言称,2012年公司将通过提高电力,全年经营绩效目标是,完成发电量6,600亿千瓦时,煤炭产量6,670万吨,营业收入3,040亿元.

2011年华能集团营业收入同比增长18.5%,至2,703亿元;但利润同比减少21.7%,至61亿元.其中,火电亏损高达65亿元.

"近年来受到煤电体制、电价政策，以及公司的产业结构、电源结构、区域布局、股权结构等多方面因素的影响,公司煤电亏损严重,经营成本大幅增长,实现利润持续下滑,资产负债率居高不下." 他称.

曹培玺并预计,鉴於发电企业投资能力下降,新增装机减少,以及煤炭供应和来水等因素影响,今年中国一些地区部分时段仍将出现电力供应紧张局面.此外,煤炭受运力制约供需矛盾仍将较为突出,煤价仍可能持续高位运行.

华能集团2011年全年发电6,046亿千瓦时,同比增长12.5%.发电装机总容量达12,538万千瓦,同比增长10.5%,约占全国发电装机容量的11%.此外,该集团全年产煤6,406万吨,增长38.5%.

中国"计划电,市场煤"由来已久,因煤价大幅上涨而电价涨幅有限,迫于发电企业大面积亏损後要求提价的压力,中国政府去年12月起上调电价,这也是年内的第三次上调电价,同时对电煤实行临时价格干预.[ID:nCN1253054]

华能集团是中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)的母公司.华能国际最新公告称,去年发电量升22.03%至3,136亿千瓦时.[ID:nCH0093203](完)