〔中国央企〕华能集团去年利润降逾两成,今年计划重拾增长升至90亿元

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透北京1月13日电---受旗下火电业务巨额亏损的拖累,中国最大发电集团--华能集团称,2011年实现利润同比降逾两成,至61亿元,预计今年将通过电力、煤炭和金融等板块的盈利能力重拾增长,将利润水平提升至90亿元.
新华网援引该集团总经理曹培玺在年度工作会议上的发言称,2012年公司将通过提高电力,全年经营绩效目标是,完成发电量6,600亿千瓦时,煤炭产量6,670万吨,营业收入3,040亿元.
2011年华能集团营业收入同比增长18.5%,至2,703亿元;但利润同比减少21.7%,至61亿元.其中,火电亏损高达65亿元.
"近年来受到煤电体制、电价政策，以及公司的产业结构、电源结构、区域布局、股权结构等多方面因素的影响,公司煤电亏损严重,经营成本大幅增长,实现利润持续下滑,资产负债率居高不下." 他称.
曹培玺并预计,鉴於发电企业投资能力下降,新增装机减少,以及煤炭供应和来水等因素影响,今年中国一些地区部分时段仍将出现电力供应紧张局面.此外,煤炭受运力制约供需矛盾仍将较为突出,煤价仍可能持续高位运行.
华能集团2011年全年发电6,046亿千瓦时,同比增长12.5%.发电装机总容量达12,538万千瓦,同比增长10.5%,约占全国发电装机容量的11%.此外,该集团全年产煤6,406万吨,增长38.5%.
中国"计划电,市场煤"由来已久,因煤价大幅上涨而电价涨幅有限,迫于发电企业大面积亏损後要求提价的压力,中国政府去年12月起上调电价,这也是年内的第三次上调电价,同时对电煤实行临时价格干预.[ID:nCN1253054]
华能集团是中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)的母公司.华能国际最新公告称,去年发电量升22.03%至3,136亿千瓦时.[ID:nCH0093203](完)
--发稿 苏丹; 审校 丁淑琴
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