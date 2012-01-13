〔中国货币市场〕回购利率大幅走升,市场寄望央行下周逆回购注入资金

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透上海1月13日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘明显走升,因新年伊始银行年底前突击揽入的存款逐步流出,且春节长假临近导致银行备付压力增大.
交易员表示,预计央行公开市场下周将通过逆回购操作向市场注入资金,以满足流动性需求.具体能够缓解到什麽程度则需要看央行操作的力度.
"存款走的差不多了吧,现在钱非常紧,大行都在借,"华东一银行交易员说,春节前银行的备付压力本来就大,加上财政存款上缴,中小行准备金补缴等因素导致资金面趋紧.
上海另一位券商交易员则表示,按照往年经验,银行备付需求大约在2,000-3,000亿元左右,又因为今年公开市场到期量少,外汇占款连续下降,在央行没有通过额外的渠道向市场注入流动性的情况下,市场资金难免紧张.
"本以为这周就会做逆回购,看样子只有等下周了,可能性很大,"他说.
外汇占款在过去几年曾是央行货币投放的重要渠道之一.中国央行周五公布数据显示,2011年12月末外汇储备余额为3.18万亿美元,较9月末下降206亿美元,较上年末增加3,338亿美元.据此计算,2011年12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降,并且降幅大增.[ID:nCN1328486]
另据路透统计,中国央行公开市场1月央票和正回购到期量合计为1,260亿元.
中国人民银行上周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.6496 3.4889 +116.07 2,098.68
七天CN7DRP=CFXS 4.8456 4.1816 +66.40 184.54
14天CN14DRP=CFXS 6.0444 5.5251 +51.93 20.63
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.6373 3.4801 +115.72 695.70
七天CHICNY7D=CFXS 4.7992 4.1920 +60.72 24.76
=============================================================================== (完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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