〔中国货币市场〕回购利率大幅走升,市场寄望央行下周逆回购注入资金

路透上海1月13日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘明显走升,因新年伊始银行年底前突击揽入的存款逐步流出,且春节长假临近导致银行备付压力增大.

交易员表示,预计央行公开市场下周将通过逆回购操作向市场注入资金,以满足流动性需求.具体能够缓解到什麽程度则需要看央行操作的力度.

"存款走的差不多了吧,现在钱非常紧,大行都在借,"华东一银行交易员说,春节前银行的备付压力本来就大,加上财政存款上缴,中小行准备金补缴等因素导致资金面趋紧.

上海另一位券商交易员则表示,按照往年经验,银行备付需求大约在2,000-3,000亿元左右,又因为今年公开市场到期量少,外汇占款连续下降,在央行没有通过额外的渠道向市场注入流动性的情况下,市场资金难免紧张.

"本以为这周就会做逆回购,看样子只有等下周了,可能性很大,"他说.

外汇占款在过去几年曾是央行货币投放的重要渠道之一.中国央行周五公布数据显示,2011年12月末外汇储备余额为3.18万亿美元,较9月末下降206亿美元,较上年末增加3,338亿美元.据此计算,2011年12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降,并且降幅大增.[ID:nCN1328486]

另据路透统计,中国央行公开市场1月央票和正回购到期量合计为1,260亿元.

中国人民银行上周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.6496 3.4889 +116.07 2,098.68

七天CN7DRP=CFXS 4.8456 4.1816 +66.40 184.54

14天CN14DRP=CFXS 6.0444 5.5251 +51.93 20.63

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.6373 3.4801 +115.72 695.70

七天CHICNY7D=CFXS 4.7992 4.1920 +60.72 24.76

=============================================================================== (完)

--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红

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