〔中国债市动态〕现券收益率盘整,然外汇占款续降加深流动性紧张担忧

路透上海1月13日电---中国银行间债市周五现券收益率盘整.12月外汇占款降幅扩大至逾千亿元人民币,市场担忧外汇占款减少将造成基础货币投放不足,未来流动性或仍将处於趋紧的状态,谨慎心态加重压制债市买气,现券收益率维持盘整.

交易员并表示,随着春节即将临近,央行节前调降存款准备金率的可能性正在下降,预计春节前债市仍将维持盘整的走势.

"春节前的交易时间就剩下一周了,央行不太可能最後几天降存准"上海一银行交易员称,"没有政策出台,债市近期不会有大幅的波动."

他并表示,央行春节前降低存款准备金率的可能性正在减弱,而外汇占款的大幅度下降,又让基础货币投放受阻,未来资金面情况或可能偏紧,尽管债市"牛市"趋势不变,但短期买气受压,将让债市陷入盘整.

路透并根据央行公布的数据计算得出,2011年12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降,并且降幅大增.[ID:nCN1328486]

剩余期限约9.6年的国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM为3.4150%/3.3900%,上日尾盘为3.40%/3.39%.(完)