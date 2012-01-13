〔中国债市动态〕现券收益率盘整,然外汇占款续降加深流动性紧张担忧

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透上海1月13日电---中国银行间债市周五现券收益率盘整.12月外汇占款降幅扩大至逾千亿元人民币,市场担忧外汇占款减少将造成基础货币投放不足,未来流动性或仍将处於趋紧的状态,谨慎心态加重压制债市买气,现券收益率维持盘整.
交易员并表示,随着春节即将临近,央行节前调降存款准备金率的可能性正在下降,预计春节前债市仍将维持盘整的走势.
"春节前的交易时间就剩下一周了,央行不太可能最後几天降存准"上海一银行交易员称,"没有政策出台,债市近期不会有大幅的波动."
他并表示,央行春节前降低存款准备金率的可能性正在减弱,而外汇占款的大幅度下降,又让基础货币投放受阻,未来资金面情况或可能偏紧,尽管债市"牛市"趋势不变,但短期买气受压,将让债市陷入盘整.
路透并根据央行公布的数据计算得出,2011年12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降,并且降幅大增.[ID:nCN1328486]
剩余期限约9.6年的国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM为3.4150%/3.3900%,上日尾盘为3.40%/3.39%.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯
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