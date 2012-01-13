〔德国个股〕大众汽车去年在中国销量突破200万辆,对2012年展望正面

路透北京1月13日电---德国大众汽车(VOWG_p.DE)周五公布数据称,2011年共在中国(大陆及香港地区)销售汽车226万辆,为首次突破200万大关.

大众汽车发布新闻稿并称,预计2012年市场需求增长可能降温,但其展望仍然正面,并称在中国农村市场仍孕育着巨大潜力.

"尽管汽车业环境预计将更残酷,但我们希望能保持在中国市场的领先优势,"大众汽车集团(中国)总裁兼执行长(CEO)倪凯铭(Karl-Thomas Neumann)表示.

因此,大众将在中国推出更多车型及更多绿色创新行动.

大众汽车在中国分别与上海汽车(600104.SS)和一汽集团合作拥有两家合资公司--上海大众和一汽大众.

此前,上海大众发布产销快报称,去年全年共实现销售116.58万辆,同比增长16.42%.[ID:nCN1328100]

2011年中国乘用车销量同比增速创出新世纪以来最低水平.中汽协周四公布,去年全年乘用车销售1,447.24万辆,同比增长5.19%;但合资企业表现不俗,上海通用、上海大众、一汽大众等五家合资车企增幅高於全行业.[ID:nCN1333750](完)