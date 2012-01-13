〔德国个股〕大众汽车去年在中国销量突破200万辆,对2012年展望正面

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透北京1月13日电---德国大众汽车(VOWG_p.DE)周五公布数据称,2011年共在中国(大陆及香港地区)销售汽车226万辆,为首次突破200万大关.
大众汽车发布新闻稿并称,预计2012年市场需求增长可能降温,但其展望仍然正面,并称在中国农村市场仍孕育着巨大潜力.
"尽管汽车业环境预计将更残酷,但我们希望能保持在中国市场的领先优势,"大众汽车集团(中国)总裁兼执行长(CEO)倪凯铭(Karl-Thomas Neumann)表示.
因此,大众将在中国推出更多车型及更多绿色创新行动.
大众汽车在中国分别与上海汽车(600104.SS)和一汽集团合作拥有两家合资公司--上海大众和一汽大众.
此前,上海大众发布产销快报称,去年全年共实现销售116.58万辆,同比增长16.42%.[ID:nCN1328100]
2011年中国乘用车销量同比增速创出新世纪以来最低水平.中汽协周四公布,去年全年乘用车销售1,447.24万辆,同比增长5.19%;但合资企业表现不俗,上海通用、上海大众、一汽大众等五家合资车企增幅高於全行业.[ID:nCN1333750](完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
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