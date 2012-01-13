《即时观点4》中国四季度外储降至3.18万亿美元,12月外汇占款大减千亿

路透上海1月13日电---中国人民银行周五公布数据显示,2011年12月末外汇储备余额为3.18万亿美元,较9月末下降206亿美元,较上年末则增加3,338亿美元.

路透并根据央行公布的数据计算得出,2011年12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降,并且降幅大增.[ID:nCN1328486]

以下为市场人士的评论:

--国泰君安固定收益部研究主管 周文渊:

从NDF和国内的人民币走势,可以很明显的看到,央行在外汇市场上卖美元,买入人民币,所以外汇占款下降是比较正常的.

12月贸易顺差和FDI估计超过200亿美元,这部分流入对外汇占款没有形成增加,不一定是流出,有可能留在企业和居民手中,而他们未和银行兑换.

趋势上讲,外汇占款在一季度肯定是继续下降的,主要原因很明显,第一人民币升值预期变成贬值预期.第二,资金回报率在向下走.所以外资没有必要进来套利.

--澳新银行中国经济学家 周浩:

四季度外汇储备下降部分是受欧债危机影响.可能只是短暂现象.1月前人民币市场并未表现出大规模的资本流出.2008年四季度出现暂时性的资本流出後,2009年一季度又恢复,目前的情况亦类似.

很难判断央行是否会很快下调存准率.但是在农历春节前後几周内下调存准的可能性很大.即使不考虑资本流出因素,未来几周仍然是下调存准率敏感时期.而且央行习惯在节假日之前,或临近假期结束时宣布政策变动.

--华创证券宏观经济分析师 华中炜:

中国的外汇储备在2011年最後一个季度出现下降,考虑到资本外流的因素,这就并不令人惊奇.另外,人民币的的贸易结算安排也是导致外汇储备下滑的一个因素.

从长期来讲,外汇储备规模可能进一步增加,但大幅增加是不大可能了.事实上,2012年上半年,中国外储将继续下降.

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健:

12月外汇占款下降速度超出预期,主要因为人民币贬值预期升温,以及国际金融市场动荡加剧资本外逃所致,悲观的市场情绪并放大了这些不良因素的影响.欧债危机解决之前避险情绪都难以消除,资本外逃压力依然存在,加上人民币自汇改以来累计升值已较多,因此人民币贬值压力仍大.

央行在人民币中间价上已经给出措施,比如在贬值预期下将中间价设置比较高,所以前期总是出现"跌停".

外汇占款继续减少的可能性不大,央行持续拉抬中间价区间已释放出明显的政策意图,且中国经济并未如市场预期般悲观.同时,人民币贬值不会持续.如果市场认识到做空人民币不会成功,就不会存在这种大规模资本流出的发生,只是升值速度会放缓.

--招商银行高级分析师 刘东亮:

外汇占款下降挺惊人的,大家最先想到的是资本流出.外汇占款下降中资本流出究竟占多大比重目前还很难判断,因为12月市场结汇的意愿不是很强,很多企业持有外币不结汇,外汇占款下降也可能有这个原因.外汇储备下降可能有央行干预外汇市场的原因,12月见到几次比较明显的干预,这是需要动用外储的,流出肯定存在,但规模还需要考察.

12月底後,人民币汇率走势趋於稳定,再次出现升值预期,可能1月份的数据不会那麽难看,但也要看外部环境,假如欧债危机进一步恶化,资本流出可能会加剧.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

我们觉得有一定外资回流的迹象,这不一定是热钱,应该是原来各种各样的资本,该数据已呈现趋势性回落的迹象,但12月份又有特殊的原因,主要是欧债危机影响到国际市场的流动性,年末偿付高峰期到来,一些资金回到欧洲和美国.

从中国来讲,在过去20多年的时间里,我们对以FDI为主的直接投资有着很强的依赖,但其实依赖的高峰已经过去了,现在中国经济发展逐渐完善和发达,可以投资的领域也不是很多,外资的钱对中国不是那麽的有价值了,现在的中国央行并不需要特别为稳定外资回流而引导人民币升值,现在最好是稳住,再看看未来几个月的趋势,然後决定人民币的走势.

另外,外汇占款大幅度下降,这直接造成基础货币投放的减少,我觉着从经济需要上来讲,第二次降存款准备金率,宜早不宜迟.货币政策调整要看经济的需要,其实经济低点在去年四季度和今年的一季度,货币政策时滞六个月左右,现在经济正处於放缓的通道,应该适时降低存款准备金率.

**相关背景**

--中央经济工作会议明确今年将保持"稳健"货币政策和"积极"财政政策.会议称,要确保政策的稳定性和连续性,中国要确保经济平稳增长和社会稳定,保持宏观调控政策和整体物价水平"基本稳定".

--中国央行行长周小川称,2012年物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需合理管理通胀预期;至目前中国央行货币政策工具可松可紧,货币政策调整空间一直比较大.

--中国国务院总理温家宝称,中国2012年已经明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微调.他表示,经济增速将面临下行压力.从全国来说,一季度可能比较困难.

--中国国家统计局公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%,为2010年9月以来最低水平,且为去年7月触及6.5%的三年高点後连续第五个月回落.路透调查中值为上升4%.(完)